Klubhaus Crossen bekommt neue Vorhänge

Klubhausleiterin Carla Meißgeier (links) und Jana Harrant vom Organisationsteam des Kinderkleiderbasars in Crossen im großen Saal im Klubhaus. Der Saal benötigt ein neues Vorhangsystem. Jana Harrant übergab bereits Anfang Oktober Erlöse des Basars als Spende für das Vorhaben.

Crossen. Die Vergabe soll aber erst bei bestätigtem Haushalt erfolgen.

Auf den ersten Blick sehen die Vorhänge im Klubhaus Crossen noch ganz passabel aus, tatsächlich sind die Textilien aber völlig verschlissen, sagt Bürgermeister Herbert Zimmermann. „Die fleddern regelrecht auseinander.“

Für 15.000 Euro sollen die Vorhänge demnächst erneuert werden, drei Angebote waren im Vorfeld bei der Gemeinde eingegangen. Dass die finanzklamme Gemeinde das Geld überhaupt aufbringen kann - Crossen befindet sich in der Haushaltssicherung - ist einem Förderprogramm für energetische Einsparungen zu verdanken.

„Es handelt sich in diesem Fall um keine normalen Vorhänge, sondern um Spezialanfertigungen“, sagt Zimmermann. Diese würden nicht nur für eine bessere Akustik in dem Klubhaus mit seinem über fünf Meter hohen Saal sorgen, sondern auch einen wesentlichen Beitrag leisten, um Energie einzusparen.

Erneuert werden sollen die Vorhänge im Bereich der Südseite sowie in Richtung Landstraße. Wann der Austausch stattfindet ist allerdings noch offen. So muss die Gemeinde erst den Haushalt beschließen und diesen von der zuständigen Behörde genehmigen lassen. „Wir hoffen, dass die Sache bis Jahresende durch ist“, so Zimmermann.