Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Köstritzer Lösung für Eisenberg vorgeschlagen

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung den Bauausschuss am Donnerstag lediglich darüber informieren, dass sie in diesem Jahr die Fahrbahnschwellen zur Verkehrsberuhigung in der Biberacher Straße abbauen will. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit“, erklärte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler noch dazu. Daraufhin entbrannte die eigentlich nicht vorgesehene Diskussion dazu.

Harald König, berufender Bürger für den Seniorenbeirat im Bauausschuss, schilderte: „Ich bin dort probehalber mit dem Auto hoch und runter gefahren. Die Schwellen sind okay. Nur die gelben Markierungen müssten erneuert werden.“ Dass eingesunkene Gullys zur Gefahr werden können, räumte er ein. Aber dass die Schwellen abgebaut werden sollen, sei nicht nachvollziehbar. Der 1. Beigeordnete Jürgen Bielinski (BDS) forderte den Abbruch der Debatte, kam damit aber nicht durch. Stadtrat Ingo Lippert hielt dagegen: „Die Diskussion ist erforderlich, ehe gehandelt wird.“ Er erinnerte daran, dass die Schwellen eingebaut wurden, damit Lkw nicht den kurzen Weg durchs Wohngebiet von der Saasaer durch die Biberacher Straße zur damaligen Bundesstraße 7, heute L 3007 in der Jenaer Straße nehmen. Er schlug vor, die Anwohner zu fragen, wie neue Lösungen zur Verkehrsberuhigung aussehen könnten und hatte auch selbst einige parat: den Einbau neuer Schwellen an geeigneteren Stellen als jetzt, das versetzte Parken am Straßenrand oder Betonklötzer. Auch Jens Göhring (CDU) schlug einen Ortstermine mit Anwohnern vor. Reiner Berlich als berufener Bürger brachte die Köstritzer Lösung mit Holzkisten in der auf Tempo 30 begrenzten Ortsdurchfahrt in Bad Köstritz als Idee für Eisenberg ins Spiel. „Die sind effektiv und können schön bepflanzt werden“, meinte er. Er forderte, dass die Polizei den Verkehr kontrolliert, wenn die Schwellen weggenommen werden. Ulrich Nette (Linke), schlug vor, dass die Schwellen so lange liegen bleiben, bis eine Ersatzlösung gefunden ist, wie der Verkehr weiterhin beruhigt werden kann. Eine Lösung, mit der Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) mit gehen könnte: „In diesem Jahr ist ja noch ein bisschen Zeit. Seine Idee zur Verkehrsberuhigung: Ein Smiley mit Tempoanzeige.