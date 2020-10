Kommentar: In Summe nah dran

„Mit unserer Preiskalkulation sind wir an den Tatsachen nah dran“, sagt Matthias Darnstädt als Vorsitzender des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg mit Blick auf den zu Ende gehenden Kalkulationszeitraum. In der Summe stimmt das auch. Fast. Das, was der Verband in den zurückliegenden vier Jahren mit den festgelegten Preisen zuwenig beim Trinkwasser eingenommen hat, wird mit der Mehreinnahme im Bereich Abwasser gut ausgeglichen. Beiseite legen ist ohnehin nicht, denn für den ZWE gilt wie für jeden öffentlich-rechtlichen Wasserverband das Verbot, Gewinne auf Kosten der Verbraucher, sprich der Bürger im Landkreis zu erzielen. Für die nächsten vier Jahre ist neu kalkuliert, so dass sich mit den steigenden Preisen für das Trinkwasser die Leistungen des Verbandes in diesem Bereich rechnen sollten. Die Hoffnung aber, dass aufgrund der Überdeckung der Kosten im Abwasserbereich dort die Preise sehr deutlich reduziert werden, ist vergeblich. Aus gutem Grund: Die Investitionen, die der Verband auf der Agenda hat, sind erheblich. In Rockau, Petersberg und im Heideland ist noch viel für die Erneuerung der Abwasserentsorgung zu tun. Auch in Rauda, wo der lange Abwasserkanal nach Hartmannsdorf gelegt ist, müssen die Bewohner erst ans zentrale Netz angeschlossen werden.