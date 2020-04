Kommentar: Viele Fragezeichen

Woche fünf im Homeoffice – abgehakt. Wie viele Arbeitstage noch zu Hause auf mich warten werden – ungewiss. In dieser Woche haben Bundesregierung und Länder die ersehnte Zwischenbilanz gezogen. Haben die bisherigen Einschränkungen ausgereicht, um das Virus in den Griff zu bekommen?

Jein lautet wohl die treffendste Antwort. Eine Vielzahl von Geschäften darf ab 27. April wieder öffnen, doch Restaurants bleiben geschlossen. Auch an den Schulen soll der Betrieb wieder starten, in den Kindergärten soll nur die Notbetreuung erweitert werden. Um wen genau – noch unklar.

Jeder läuft in diesen Tagen mit seinen eigenen Fragezeichen über den Kopf herum. Wie lange müssen wir noch im Notbetrieb funktionieren? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Was passiert, wenn ich erkranke? Und: Warum haben meine Kinder je die Worte Nein und Aber erlernt? So langsam gehen sich hier groß und klein gegenseitig auf den Keks, aber jeder bringt seine Opfer… und bei manchen weckt die Krise die Kreativität.

In vielen Kommunen können Spaziergänger lange Ketten aus bunten Steinen entdecken, die jedem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. Einer fängt an, bemalt einen beliebigen Stein ganz nach Wahl, legt ihn ab und hofft auf viele Mitstreiter. In Ronneburg im Landkreis Greiz sind so schon mehr als 600 Steine im Stadtpark abgelegt worden. Viele Kinder haben zudem bunte Regenbogen gemalt und ins Fenster gehängt, als ein Mut machendes Zeichen, dass es auch ein Nach-der-Krise geben wird.

Vor allem kulturell wird 2020 natürlich ein Jahr sein, wie wir es bisher nicht gekannt haben. Kein Maibaum wird dieses Jahr im Holzland in den Himmel gehievt werden, der Sommer wird ungewohnt still. Die Gesundheit geht vor und kein Veranstalter wird die Entscheidung, Großveranstaltungen bis 31. August zu verbieten, ernsthaft hinterfragen. Aber es schmerzt trotzdem, wenn alle Vorbereitung umsonst war und liebgewordene Traditionen ausfallen müssen.