Kommentar: Wenn Wasser zur Gewalt wird

Mit Grauen haben sich Anrainer der Weißen Elster am Mittwoch an den 3. Juni vor sieben Jahren erinnert. An jenen Tag, als der Fluss seine Gewalt offenbarte, als der Pegel am höchsten stand und die Flut weite Teile des Elstertals überschwemmte. Auch einige Teile von Crossen.

Doch während die, die vor sieben Jahren den Schaden hatten, im Nachgang um jeden Schutz vor einer neuerlichen Jahrhundertflut kämpfen, nimmt der Kampf in Crossen gegen die Hochwasserschutzpläne des Landes kein Ende. Immer begründet mit dem Argument: Das Ortszentrum und den Ortsteil Ahlendorf hat das Hochwasser nicht betroffen.

Wann die nächste Jahrhundertflut kommt, wie hoch und wie lange das Wasser stehen wird und ob nicht doch auch der Ort und der Ortsteil überschwemmt werden, vermag niemand vorauszusagen. Die Wahrscheinlichkeit ist da, wenn es keinen Schutz gibt. Denn auch ein Bahndamm, an dem 2013 die Flut kurz vor den Gleisen stand, ist als Wall nur bedingt tauglich.

Crossen tut gut daran, auf die Bürger zu hören, die den angebotenen Schutz wollen. Der Aufwand, Flutschäden zu beseitigen, ist riesig. Auch das hat das Jahr 2013 gelehrt.