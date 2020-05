Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Wie plant man eine Pandemie?

Für kleinere Krankenhäuser wie das in Eisenberg ist die Corona-Pandemie ein ökonomisches Desaster. Mit Bildern aus Italien und Spanien vor Augen mussten sie zunächst – neben den Zentren in Jena und Gera – gleichfalls ihre Betten ausschließlich für Corona-Patienten vorhalten. Die Masseninfektionen sind zumindest im Saale-Holzland ausgeblieben. Zum Glück. Inzwischen kehrt in den Waldkliniken der Normalbetrieb mit Schwerpunkt Orthopädie wieder ein. Jedoch unter Vorsichtsmaßnahmen, die im stetigen Kontakt mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt werden. Das hat das Krankenhaus offenbar auch davor bewahrt, dass im Unterschied zu anderen Kliniken reihenweise medizinisches Personal selbst zum Infektionsfall wurde. Schrittweise und mit Bedacht wird deshalb an den Waldkliniken agiert. Gewappnet für das, was noch kommen könnte. Denn eine Pandemie ist nicht planbar.