Konzert eröffnet Feier zu „950+1 Jahre Stanau“

Stanau. Zum „950+1-jährigen“ Bestehen Stanau gibt das Hermsdorfer Vokalensemble „Klangheimlich“ sein erstes Konzert nach zwei Jahren Auftrittspause.

Wie so viele Veranstaltungen musste auch die 950-Jahr-Feier in Stanau aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Doch in diesem Jahr wird sie nachgeholt: Am kommenden Donnerstag, dem 22. September, heißt es um 19 Uhr in der Ortskirche „950 + 1 Jahre Stanau“, und zu diesem festlichen Anlass wird die Hermsdorfer Singegruppe „Klangheimlich“ ein Konzert bei freiem Eintritt geben. „Für uns ist es das erste Konzert nach über zwei Jahren Pause, und wir freuen uns sehr und haben die letzten Monate intensiv dafür geprobt“, berichtet Kreiskantor Every Zabel, der das Ensemble leitet. Auf ihrem Programm haben die acht Sängerinnen und Sänger einen abwechslungsreichen Mix aus christlichen und weltlichen Liedern, zu denen Songs unter anderem von Peter Maffay, den Prinzen, Marius Müller-Westerhagen, aber auch bekannte Volkslieder wie „Der Mond ist aufgegangen“ gehören. Das Publikum ist nicht nur zum Zuhören eingeladen, sondern wird beim Konzert auch in das Singen einbezogen, teilt Kantor Zabel mit. Im Anschluss an die Veranstaltung laden die Stanauer zum geselligen Beisammensein ein, bei dem auch für das leibliche Wohl gesorgt sein wird. Mit dem Fest gehen lange Restaurierungsarbeiten an der Kirche zu Ende. Was noch auf dem Plan steht, ist die Instandsetzung der barocken Orgel, bei der es sich um ein besonders wertvolles Exemplar handelt: Die Orgel, die seit 1888 im Besitz der Kirchgemeinde ist, wurde von einem Schüler des weltberühmten Orgelbauers Gottfried Silbermann, dem Orgelbaumeister Christian Ernst Friderici aus Gera, gebaut. Sie zeichnet sich durch einen exzellenten Klang aus. Zu Erhaltung des wertvollen Instruments werden die Konzertbesucher um Spenden gebeten.