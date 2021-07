Das Vokalensemble Essmé gastiert am Samstag in der Eisenberger Schlosskirche.

Konzertstart in der Eisenberger Schlosskirche

Eisenberg. Das Vokalensemble Essmé ist mit seinem neuen Programm zu erleben.

Nach der langen Corona-Pause eröffnet das Vokalensemble Essmé die Konzertsaison in der Eisenberger Schlosskirche.

Am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr ist das Sängerquintett mit dem neuen Programm „Choralitäten“ zu hören. Der epochalen Motette von Johann Sebastian Bach „Jesu meine Freude“ werden dabei Choralvariationen von Johannes Brahms, Johann Walter und des zeitgenössischen Kirchenmusikers und Komponisten Gustav Gunsenheimer zur Seite gestellt, kündigt Eisenbergs Kantor Philipp Popp an.

So erklingen in abwechslungsreichen Bearbeitungen „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, „Der Mond ist aufgegangen“ und andere Lieder. Die fünf jungen Musiker des Ensembles kommen aus Mainz, Potsdam, Bremen, Regensburg und Eisenberg.

Sie harmonieren nicht nur vokal, sondern auch instrumental. Auch vor entlegenen Kombinationen mit Violine, Flöte und Tuba scheuten sie nicht zurück und schauten so in das beliebte Paul-Gerhardt-Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“, wie in ein Kaleidoskop.

Familienquintett besteht seit acht Jahren

Das im Jahr 2013 gegründete Quintett besteht aus den Geschwistern Philipp, Paul, Matthias, Ulrike und Ursula Popp. „Die Eltern, die im brandenburgischen Fürstenwalde als Kantor und Musiklehrerin arbeiten, legten dafür eine intensive musikalische Grundlage“, erläutert Philipp Popp. Schon seit ihren Kindertagen mit der hohen Kunst der klassischen Vokalpolyphonie vertraut, erarbeiten sich die Mitglieder des Ensembles Essmé bekannte Chorwerke, aber auch selten zu hörende Musik des 20. Jahrhunderts.

Der Eintritt zum Konzert am Samstagabend in der Eisenberger Schlosskirche sei frei, um eine Spende am Ausgang werde gebeten.

Weitere Informationen zur Konzertsaison in der barocken Kirche gibt es im Internet auf www.kirchenmusik-eisenberg.de. Hörbeispiele des Ensembles seien im Youtube-Kanal zu finden.