Kraftsport-Spektakel in Weißenborn kann nun doch stattfinden

Weißenborn. Damit gibt es doch noch ein Happy-End für die Organisatoren des Milo-Barus-Cup in Weißenborn.

Der Milo-Barus-Cup am 3. Oktober in Weißenborn kann nun doch stattfinden. Das erklärte Gesamtleiter Robert Schieferdecker vom gastgebenden FSV Einheit Eisenberg. „Es gab noch einmal Gespräche. Man war sich einig, dass nichts gegen eine Durchführung spricht. Immerhin wird die Veranstaltung komplett unter freiem Himmel absolviert“, sagte Schieferdecker.

Damit gibt es doch noch ein Happy-End für die Organisatoren des Kraftsport-Spektakels. Danach sah es bis zuletzt nicht mehr aus. Eigentlich war die diesjährige Auflage im Juli schon abgesagt worden, da die Hygiene-Vorschriften für den Veranstalter nicht umsetzbar gewesen wären. Mittlerweile hat sich die Situation in Sachen Corona verändert. „Wir sind sehr froh, dass wir doch Grünes Licht bekommen haben“, sagte der Gesamtleiter. Die Nachricht, dass das Mühltal am Tag der Deutschen Einheit wieder zum stärksten Tal Deutschlands wird, hat bereits die Helfer erreicht. Jetzt geht es daran, möglichst viele Sportler aus ganz Deutschland für den Tag zu gewinnen.

Vierfacher Gewinner Marcus Göller nimmt nicht teil

Diesen Part übernimmt Rene Marticke vom Kraftsportverein Kitzscher. „Herr Marticke ist Kampfrichter im professionellen Bereich. Er verfügt über die Kontakte zu den Athleten. Ich bin überzeugt, dass wir trotz der Kürze der Zeit ein tolles Athleten-Feld bei uns begrüßen können“, sagte Schieferdecker.

Ein Athlet wird diesmal fehlen – der vierfache Gewinner Markus Göller. „Er baut ein Haus. Er konnte nicht trainieren und sich deshalb auch nicht vorbereiten“, sagte der Mann vom FSV.

Neue Disziplin wartet

Eine Neuerung gibt es auch bei den Disziplinen. Neben den gesetzten Disziplinen Koffer tragen, Kugeln heben und Baumstamm-Ausheben wollen die Organisatoren zum ersten Mal das Sandsack-Hochwerfen anbieten. „Die Idee dafür hatte Rene Marticke. Ich bin gespannt, wie dieser Wettbewerb von den Athleten und auch von den Zuschauern angenommen wird“, sagte Schieferdecker.

Die Veranstalter rechnen am 3. Oktober mit 500 bis 700 Besuchern. Los geht der Kraftsport-Wettkampf in Erinnerung an den ehemaligen stärksten Mann der Welt um 13 Uhr.

