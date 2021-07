Kreis-Linke drängt auf Jugendbeirat in Eisenberg

Eisenberg. Umfrage unter Eisenberger Jugendlichen scheiterte an Corona-Beschränkung

Der Kreisverband der Linken mahnt Fortschritte in Sachen Jugendbeirat für Eisenberg an. „Während der Wirtschaftsbeirat der Stadt in Windeseile eine Satzung bekam und sich konstituierte und dem Seniorenbeirat nun eine feste Anlaufstelle in der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, bleiben die Jugendlichen seit zwei Jahren auf der Strecke“, schreibt Sybill Przegendza auf der Internetseite des Kreisverbands der Partei Die Linke im Saale-Holzland-Kreis.

Przegendza ist sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss der Stadt Eisenberg. Zwei Jahre sei es her, dass im Stadtrat Eisenberg der Antrag auf Gründung eines Jugendbeirats in der Stadt eingebracht wurde. Ziel sei es, Jugendlichen eine politische Teilhabe am kommunalen Geschehen in der Kreisstadt zu ermöglichen, so wie es in anderen Städten und Gemeinden schon längst gängige Praxis sei, fährt sie fort.

Zahlreiche Diskussionen

Seither seien viele Diskussionen geführt worden, besonders im Kulturausschuss, wo zunächst die Satzung in mehreren Sitzungen besprochen und immer wieder verändert wurde, bis im Frühjahr 2020 die endgültige Fassung vorlag. Laut Sybill Przegendza sei seit Mai 2020 mit Ausnahme eines Seminars zu Beteiligungsstrategien „gefühlt nichts passiert“.

Ein Stimmungsbild unter Heranwachsenden zum Thema war demnach als nächster Schritt angedacht. Im vergangenen Jahr und in der ersten Jahreshälfte 2021 seien die Jugendlichen aber ungefragt, geblieben – mit der Begründung, die Pandemielage habe eine Kontaktaufnahme mit den Schulen und eine Befragung nicht zugelassen.

Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) hatte erst kürzlich aus Anlass der „PARTYzipation“, eines Beteiligungsformats für Jugendliche im städtischen Friedenspark, gesagt, dass er die Einbindung der Jugend in die künftige Gestaltung der Stadt für unabdingbar hält. Die Veranstaltung war maßgeblich vom Jugendbeirat des Landkreises mitgestaltet worden.