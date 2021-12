Eine Abstimmung im Kreistag in der Eisenberger Stadthalle.

Kreistag Saale-Holzland berät in Eisenberg über den Haushalt

Saale-Holzland. Besucher der Eisenberger Stadthalle müssen sich vorher anmelden. Für alle Teilnehmer gilt 3G-Regelung

Der Doppelhaushalt 2022/23 des Landkreises, der Beteiligungsbericht sowie die Änderung wesentlicher Vertragsbestandteile des Kooperationsvertrages des Jenaer Nahverkehr und der JES Verkehrsgesellschaft stehen auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung, zu der sich die Kreistagsmitglieder am 15. Dezember in der Stadthalle Eisenberg versammeln.

Von den Fraktionen eingereicht wurde unter anderem die Überprüfung des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland auf seine Effektivität/Wirtschaftlichkeit oder das Klimaschutzkonzept des SHK sowie der Insektenschutz bei kreiseigenen Liegenschaften. Die Tagesordnung der Sitzung ist auch auf der Internetseite des Landkreises www.saaleholzlandkreis.de veröffentlicht. Besucher werden gebeten, sich bis zum 13. Dezember, 16 Uhr, mit Name und Kontaktdaten im Kreistagsbüro anzumelden per E-Mail an kreistag@lrashk@thueringen.de oder unter Telefon 036691/70172.

Für alle Teilnehmer der Sitzung gilt die 3G-Regelung. Das heißt, Besucher haben beim Betreten der Stadthalle dem Einlasspersonal ihren Impfnachweis, Genesenennachweis oder ein bestätigtes negatives Testergebnis (Schnelltest – 24 Stunden gültig, oder PCR-Test – 48 Stunden gültig) sowie ein gültiges Ausweisdokument vorzulegen. In der Sitzung gilt Maskenpflicht – auch am Sitzplatz.

Mittwoch, 15. Dezember, 17 Uhr , Stadthalle Eisenberg