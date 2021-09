Kreistagssitzungen aus dem Saale-Holzland könnten künftig im Internet übertragen werden

Eisenberg. So ging die Diskussion in der Kreistagssitzung des Saale-Holzland-Kreises zu einem möglichen Live-Stream aus.

Ob die Kreistagssitzungen des Saale-Holzland-Kreises künftig im Internet übertragen werden könnten, war in der Sitzung in der Eisenberger Stadthalle erneut Thema im Gremium. Die Fraktion der Linken und Grünen hatte einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Grundlage der Diskussion war ein beigefügtes Gutachten, das die Fraktion in Auftrag gegeben hatte. Dies komme zu dem Schluss, dass ein Live-Stream der Kreistagssitzungen rechtlich möglich sei, weshalb nun ein Grundsatzbeschluss gefasst werden könne, argumentierte Markus Gleichmann (Linke) für den Antrag seiner Fraktion. Über die konkrete Ausgestaltung könne noch diskutiert werden. Dies aber eine gute Möglichkeit, Menschen an den Sitzungen teilhaben lassen zu können, denen die physische Teilnahme nicht möglich sei.

Der Antrag wurde unter den 37 anwesenden Kreistagsmitgliedern lange diskutiert. So stimmte etwa Patrick Frisch (FDP) zu, dass auch er sich mehr Öffentlichkeit für die Sitzungen wünsche, aber große Skepsis der Kreistagsmitglieder sehe, sich filmen zu lassen. Antragsteller Gleichmann argumentierte mit Beispielen aus der Praxis: Wo es schon Live-Streams gebe (etwa in Jena, Gera oder Bonn), haben die Mitglieder stets die Möglichkeit, die Aufnahme abzulehnen, was aber sehr selten genutzt werde. Ingo Lippert (SPD) und Tobias Gruber (BI Holzland) argumentierten ebenfalls für die Internet-Übertragung, da diese die Demokratie transparenter mache und finanziell machbare Lösungen gefunden werden könnten.

Schlussendlich stimmten die Kreistagsmitglieder dem Antrag in geänderter Form mit zwölf Enthaltungen und drei Nein-Stimmen mehrheitlich (23 Ja-Stimmen) zu. Die Verwaltung soll nun rechtliche, finanzielle und technische Voraussetzungen prüfen und das Ergebnis dem Kreisausschuss vorlegen. Zudem wird der Landrat einen Änderungsantrag der Hauptsatzung vorbereiten, der die Übertragung der Sitzungen im Internet ermöglicht. Über diese Änderung wird der Kreistag in seiner nächsten Sitzung im Dezember abstimmen.

