Kreuzgang der Klosterkirche Thalbürgel freigelegt

Neben der Klosterkirche von Thalbürgel wird aktuell viel Erdreich bewegt. Grund dafür sind aber noch nicht die seit langem geplanten Arbeiten zur Errichtung eines modernen Gemeindezentrums neben der Klosterkirche. Denn bevor hier Neues geschaffen werden kann, muss zunächst Historie bewahrt werden. „Im Zuge der Baugenehmigung werden zunächst archäologische Befunde dokumentiert“, erklärt Tim Schüler, Abteilungsleiter für Archäologische Fachaufgaben im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Seit Anfang September sind er und seine Mitarbeiter vor Ort.

„Wir graben nur auf den Flächen, die später vom Bau betroffen sind“, erklärt er. Aktuell arbeitet man südlich der Klosterkirche. „Dieser Bereich ist sehr interessant.“ Denn hier wurde immer der frühere Kreuzgang der Kirche vermutet, die Archäologen können das nun bestätigen. „Wir konnten die Fundamente des Kreuzgangs freilegen.“ Ebenfalls entdeckte Pfeiler passten zu Gewölbe-Andeutungen, die bis heute an einer noch bestehenden Wand zu sehen sind. „Die Fundamente deuten auf die Gotik hin.“ Damit seien sie jünger, als der Kirchenbau selbst, der ausgehend von der Stiftungsurkunde des früheren Klosters auf 1133 datiert wird. Gefundene Keramikscherben konnten auf den Zeitraum des 13. bis frühen 15. Jahrhunderts datiert werden.

Kreuzgang könnte zumindest virtuell in großen Teilen rekonstruiert werden

Auch der Schlussstein, ein zentraler Stein des Kreuzgangs, konnte gesichert werden. Foto: Susann Grunert

„Der Kreuzgang ist früher offensichtlich intensiv genutzt worden“, sagt Tim Schüler. Man habe zahlreiche Überreste von damaligen Alltagsgegenständen gefunden, aus der Zeit der Klosternutzung und auch aus darauf folgenden Perioden. „Es sind auffällig viele Speiseabfälle darunter, wie zum Beispiel Tierknochen, das ist so nicht zu erwarten gewesen.“ Hingegen hätte man keinerlei Hinweise auf Bestattungen gefunden.

Ebenfalls spannend sei, dass viele Architekturstücke des Kreuzgangs erhalten sind. „Als er abgerissen wurde ist, sind diese Teile vor Ort liegengelassen worden.“ So konnte der Schlussstein des Kreuzgangs, ein zentraler Stein, gesichert werden. Hier seien sogar noch originale Farbfassungen erhalten. Auch Kreuzrippen als Teil vom Gewölbe sind gefunden worden. „Damit könnte man den Kreuzgang, zumindest virtuell, in großen Teilen rekonstruieren.“ Zwei größere Befunde müssten noch genauer untersucht werden, nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um einen Brunnen handeln, die oft in Kreuzgängen vorhanden gewesen sind, und ein Becken.

Vermutlich noch bis in den Dezember hinein werde man mit den Grabungen beschäftigt sein, so Tim Schüler. Vor allem die Arbeiten am Kreuzgang seien aufwendig. Die Grabungen im westlichen Teil, gleich neben der Vorkirche, sind hingegen bereits abgeschlossen. Hier deuten freigelegte Fundamente darauf hin, dass dem Kirchenbau auf der Seite, die heute zum Zinsspeicher zeigt, noch ein Gebäude vorgestellt wurde. Auf alten Plänen seien nur Schuppen verzeichnet gewesen.

Funde lagern für Forschungen oder Ausstellungen im Landesamt für Archäologie

Tim Schüler zeigt einen Hohlpfennig, vermutlich aus dem 15. Jahrhundert. Foto: Susann Grunert

In einem Gebäude nahe der Klosterkirche haben die Archäologen temporär Quartier bezogen. Jedes gefundene Stück, jede Scherbe wird hier einzeln mit einer Bürste gereinigt, mit einem Fundzettel versehen und beschriftet. Im Landesamt werden die Funde später aufbewahrt und stehen dort für Forschungsarbeiten oder Ausstellungen zur Verfügung.

Ein Ort wie die Klosterkirche in Thalbürgel, die so viel Geschichte atmet, sei durchaus ein spannender Ort, um zu arbeiten, gibt Tim Schüler zu. „Eine Klostergrabung ist wirklich nicht alltäglich.“ Zwar würden sich viele Funde nicht von denen unterscheiden, die man beispielsweise bei einer Grabung in einem Stadtkern finde. „Aber von dem damaligen Alltagsleben im Kloster ist bis heute wenig bekannt, und wir haben hier die Möglichkeit, darüber etwas herauszufinden.“ Noch dazu auf einer Anlage, die weit über die Region hinaus einen Ruf genießt.