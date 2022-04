KSB auf Tour in den Saale-Holzland-Kindergärten

Der Kreissportbund Saale-Holzland machte am Mittwochmorgen mit seiner Kindergarten-Bewegungstour in der Kita Holzlandknirpse in Hermsdorf Station. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das im letzten Jahr vergebene Qualitätssiegel "Bewegungsfreundlicher Kindergarten" des Landessportbundes an die Holzlandknirpse überreicht.