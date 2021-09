Kudernatsch lässt in Eisenberg die Blumen sprechen

Eisenberg. Stadtbibliothek lädt zur Lesung in den Scheithof ein.

Jahrelang hat der Kultkomiker André Kudernatsch im tiefen Tann recherchiert, um nun mitten im Holzland mit der Erkenntnis aufzuwarten: „Du wirst nicht alt im Thüringer Wald.“

Am Mittwoch, 6. Oktober, kommt Kudernatsch mit seinen Worten, begleitet vom Musiker Andreas Groß, zu einer vollsatirischen Lesung in die Kreisstadt des Saale-Holzlandes. Dazu lädt die Stadtbibliothek gemeinsam mit dem Bibliotheksförderverein um 19 Uhr in den Scheithof ein.

Warum man nicht alt wird im Thüringer Wald, weiß der Komiker zu begründen: „Irgendwann erreicht man bei einer Wanderung im Thüringer Wald immer diese Kreuzung, an der ein Schild fehlt, und die Wandergruppe zankt, wo es weitergeht. Bis einer glaubt, an der Rinde eines Baumes die verwaschene Wegmarkierung wiederzuerkennen: Weißes Kästchen mit gelbem Kreis. Das könnte aber auch der kunstvolle Schiss eines Eichelhähers sein.“

Nach Kudernatschs jahrelangen Recherchen im tiefen Tann erscheint in diesem Herbst 2021 sein neuester Band mit Kolumnen aus dem dunkelgrünen Herzen Deutschlands. „Der Mann ist seiner Zeit voraus und liest in Eisenberg exklusiv schon aus diesem Buch, bevor es erscheint“, sagt dazu die Leiterin der Eisenberger Stadtbibliothek Alexandra Junge. „Keine Wegweiser, keine Einkehr, keiner redet mit dir – und es geht bergab. So zeigt sich der Thüringer Wald. Vielerorts ist dort immer Lockdown“, beschreibt Kudernatsch seine Erfahrungen. Er sei aber nicht nur da draußen gewesen, er blieb auch viel drin. So erzählt er, wie man Homeoffice-Gourmet wird oder den Inzi Dance tanzt. „Am Ende findet er die richtigen Worte, um uns alle miteinander zu versöhnen“, kündigt die Bibliothekschefin an: „Er lässt Blumen sprechen. Passend zur Buga.“ Das Holzland jedenfalls wird Kudernatsch – hier längst bekannt durch „Ich hab’s im Hermsdorfer Kreuz“ und „Auweia Weihnachten“ – herzlich am 6. Oktober willkommen heißen.

