Künstlerduo im Faustus Stadtroda

Bildhauer KL Langmann in seiner Werkstatt-Galerie in Tröbnitz.

Stadtroda. Arbeiten von KL Langmann und Jürgen Ehrhardt im Stadtrodaer Kunst-Wirtshaus

Über eine neue Ausstellung dürfen sich die Gäste des „Faustus“ in Stadtroda erfreuen. Die Künstler KL Langmann und Jürgen Ehrhardt aus dem Saale-Holzland-Kreis zeigen grafische Arbeiten, Malerei und Holzschnitte.

Die beiden Künstler kennen sich schon seit Jahren und arbeiten immer wieder gerne zusammen. Kl Langmann betreibt die Saalgalerie in Tröbnitz, in der er neben Bildern, Skulpturen auch Objekte gestaltet und ausstellt.

Jürgen Ehrhardt erschafft seine Bilder und Skulpturen in einer kleinen Werkstatt in Quirla. Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar 2023 in der Gastronomie-Galerie „Faustus“ in Stadtroda zu sehen.

Mo/Di, Do-Sa 17-22 Uhr, So 11.30-20 Uhr, Mi geschlossen; Brauhausplatz 7, Stadtroda