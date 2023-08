Kulturstaatssekretärin zu Gast in Gernewitz

Gernewitz. Der Denkmalhof Gernewitz und die Greizer Vogtlandpioniere wollen bei der Jugendarbeit stärker kooperieren.

Es kündigte sich Besuch in Gernewitz an. Am Donnerstag besuchte die Kulturstaatssekretärin Tina Beer gemeinsam mit dem „Wir!-Bündnis“ der Vogtlandpioniere den Denkmalhof in Gernewitz. Der Förderverein für Handwerk, Bildung, Kunst und Denkmalpflege in Thüringen Denkmalhof Gernewitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für historische Bauwerke und ihre Erhaltung zu wecken und zu fördern.

Besonders die Kinder- und Jugendarbeit sei dem Förderverein in dem Bereich wichtig. Alte Handwerkstechniken sollen bewahrt und an künftige Generationen weiter gegeben werden. Hierfür bietet der Denkmalhof unterschiedliche Kurse und Weiterbildungen an. Des Weiteren bietet der Denkmalhof auch die Räume für Kulturveranstaltungen, wie beispielsweise den Kulturmittwoch. Der letzte sei mit 200 Gästen sehr gut besucht worden, sagt Marion Schöbel vom Förderverein des Denkmalhofs.

Erfahrungsaustausch ist wichtig

Die Vogtlandpioniere gehören zu zwanzig Pilotprojekten des Förderprogramms „Wir! – Wandel durch Innovation in der Region“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Von Denkmalpflege über Bauphysik bis hin zu Kulturangeboten sollen Forschungsprojekte entstehen, die durch gute Ideen und interdisziplinäre Zusammenarbeit neue Möglichkeiten für die Region und die Menschen schaffen.

Die Vogtlandpioniere sind nach Gernewitz gekommen, da der Förderverein des Denkmalhofs bereits einige Erfahrungen in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugend gesammelt hat. Von dieser Erfahrung will das Team der Vogtlandpioniere lernen, denn auch sie wollen künftig mehr mit Kindern und jungen Menschen zusammenarbeiten. Die Vogtlandpioniere sind bereits vor einem Jahr an den Gernewitzer Denkmalhof mit ihrer Anfrage nach Austausch und Zusammenarbeit herangetreten.

Jugend- und Kinderarbeit nicht einfach

Der Besuch des Denkmalhofs wurde auch dazu genutzt Tina Beer mit ins Boot zu holen und von den eigenen Projekten zu berichten. Tina Beer ließ sich die Aufgabenfelder und die aktuellsten Projekte des „Wir!-Bündnisses“ erklären. Zudem sprach sie sich für die Arbeit des Denkmalhofs Gernewitz aus. „Neben dem akademischen Teil ist auch der praktische Teil sehr wichtig. Wir brauchen das Handwerk“, sagt sie im Gespräch mit dem Team der Vogtlandpioniere und dem Förderverein des Denkmalhofs.

Marion Schöbel, die nach dem Gespräch mit Tina Beer und dem Team der Vogtlandpioniere noch eine Führung durch den Denkmalhof anbot, erzählte von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Zusammenarbeit so gut klappt. Ausschlaggebend für gelungene Projekte gemeinsam mit den Schulen und dem Denkmalhof sind Lehrer, die sich engagieren“, sagt sie. Der Denkmalhof arbeite aber nicht ausschließlich mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen, die sich weiterbilden möchten.

Nachhaltigkeit auch hier ein Thema

Der Förderverein des Denkmalhofs stehe nicht nur für die Erhaltung von Kulturgut, sondern auch für Nachhaltigkeit. Der ökologischen Aspekt sei groß, denn das Abreißen und Neubauen belaste die Umwelt mehr als bereits existente Gebäude zu erhalten. Dieser Punkt sei vor allem der Jugend wichtig. Bei der anschließenden Besichtigung des Hofs wurde den Gästen die unterschiedlichen Werk- und Lagerräume gezeigt. Zu sehen gab es auch Projekte, die gemeinsam mit Schülern oder Auszubildenden gebaut wurden. Am Ende der Führung gab es für alle Beteiligten Pizza, die im selbstgebauten Ofen des Denkmalhofs selbst gebacken wurde.