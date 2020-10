Kundenbetrieb im ZWE Eisenberg eingestellt

Das Verwaltungsgebäude des Wasserzweckverbandes in Eisenberg bleibt pandemiebedingt ab 23. Oktober für den Besucherverkehr geschlossen.

Eisenberg. Der Wasserzweckverband in Eisenberg reagiert auf steigende Corona-Fallzahl im Saale-Holzland-Kreis und stellt den Kundenbetrieb ein.

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen im Saale-Holzland-Kreis stellt der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWE) den Kundenbetrieb ab sofort wieder ein. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ab Freitag, 23. Oktober, ist das ZWE-Gebäude in Eisenberg für den Besucherverkehr geschlossen. Die Kunden werden gebeten, sich mit ihren Anliegen telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail an den ZWE zu wenden. Auch Bareinzahlungen sind derzeit nicht möglich. Für Zahlungen und Überweisungen möchten die bekannten Bankverbindungen des ZWE genutzt werden.