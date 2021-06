Die Protestaktion Schweigemarsch.de fordert mit einer künstlerischen Aktion in Eisenberg den Erhalt demokratischer Grundrechte in der Corona-Pandemie.

Kunstaktion in Eisenberg gegen Lockdown

Eisenberg . Bei den Eisenbergern stieß die Kunstaktion auf geringe Resonanz

Mit einer Kunstaktion haben Akteure des Schweigemarsch.de am Donnerstag ihrem Unmut über Lockdown-Maßnahmen in der Corona-Pandemie in der Eisenberger Innenstadt Luft gemacht. Mit dem Aktionstag „Schwarze Wahrheit – Weiße Klarheit“ verbanden sie ihre Forderung nach uneingeschränkter Rücknahme aller Einschränkungen der Grundrechte und die Rückkehr zur Normalität des allumfassenden gesellschaftlichen Lebens. Die Aktion wurde von Polizei und Versammlungsbehörde begleitet. Bei den Eisenbergern stieß die Kunstaktion auf geringe Resonanz.