Kunsttage, Volleyball und Waldspiele im Hermsdorfer Jugendhaus

Hermsdorf. Jugendarbeiter des Landkreises stellen ein Ferienangebot für das Jugendhaus Hermsdorf auf.

Für das Jugendhaus Hermsdorf wird es ein Sommerferien-Angebot geben. Derzeit stellen die Jugendarbeiter vom Netzwerk Jugendkompetenzzentrum „Jukom“ Mitte verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in Hermsdorf auf die Beine. Laut Friedrich Semmler, Leiter des Jugendamtes des Saale-Holzland-Kreises, wurde am Montag ein Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Hermsdorf als Eigentümerin der Immobilie und dem Landratsamt geschlossen. Somit können nun Schulsozialarbeiter sowie mobile Jugendarbeiter, die beim Landkreis angestellt sind, im Jugendhaus ein Ferienprogramm organisieren. Zudem soll das Haus an einem Tag pro Woche geöffnet sein, was durch verschiedene Träger abgesichert wird, wie Lilly Krahner (CDU), Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, mitteilt.

Erste konkrete Angebote stehen bereits fest: Anfang August finden Kunsttage statt, bei denen es unter anderem um Acrylmalerei und Landart gehen wird. Die Tage werden organisiert von Isabell Malz vom CVJM Stadtroda, bei der auch Anmeldungen für die Kunsttage angenommen werden. Außerdem seien ein Volleyballturnier und Waldspiele geplant, sagt Friedrich Semmler. In der ersten Woche nach den Ferien soll es zudem Unterstützung für Schülerinnen und Schüler beim Bücher einschlagen, Stundenplan und weiteren Organisationsfragen geben. Informationen zu den konkreten Angeboten gibt es als Aushang am Jugendhaus. Ende dieser Woche soll die Schlüsselübergabe stattfinden, das Landratsamt kümmere sich um Mobiliar für das Jugendhaus. Friedrich Semmler lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Hermsdorf und ist froh, „dass wir das so unkompliziert hinbekommen haben“.

Über einen neuen Betreiber für das Jugendhaus wird in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses Anfang September entschieden. In der zurückliegenden Sondersitzung zum Thema war das Gremium nicht beschlussfähig. Deshalb wurde nun nach einer Überbrückung für die Sommerferien gesucht, um überhaupt ein Angebot für Hermsdorf aufstellen zu können.