Kunstverein Eisenberg veranstaltet Poetry Slam

Eisenberg. Am Freitag wird der Gotthard Pabst Saal in Eisenberg zur offenen Bühne für einen literarischen Wettstreit

„Respect the Poet“ - Respektiere den Poeten, heißt es am Freitag, 9. Dezember, im Gotthard Pabst Saal der Stadtbibliothek am Steinweg in Eisenberg. Dort findet zum ersten Mal ein Poetry Slam statt, also eine Art literarischer Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden. Die Veranstaltung wird vom Eisenberger Kunstverein organisiert und mit Unterstützung der Stadtbibliothek Eisenberg durchgeführt.

Offene Bühne von 19 bis 22 Uhr

„Neben zahlreichen Auftritten von Künstlern gibt es zudem einen Workshop für alle Interessierten zum Mitmachen“, erläutert Vereinsvorsitzender Thomas Dummin. Unter Anleitung der Profis können die Teilnehmenden an diesem Tag lernen, wie man selbst Texte schreibt und worauf man dabei achten muss.

Workshop am Freitagnachmittag

Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel Mitja, Levin Simmet, Robert Mücke, Dana Galkina und viele weitere. Der Workshop beginnt am Freitagnachmittag um 16 Uhr, dazu lädt der Eisenberger Kunstverein alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Im Anschluss an das Seminar zum Mitmachen beginnt ab 19 Uhr die sogenannte „Open Stage“. Bei dieser Gelegenheit ist es jedem erlaubt, sich und seine Texte auf der Bühne zu präsentieren.

„Aktuell gibt es viele Themen in der Gesellschaft, die leider immer wieder physisch ausgetragen werden. Poetry gibt Menschen die Chance Ihre Meinung offen und verbal aber vor allem friedlich kundzutun“, erklärt Thomas Dummin. Die Veranstaltung wird von Landkreis und der Sparkasse Jena-Saale-Holzland unterstützt und ist für alle Teilnehmenden kostenlos. Der Eisenberger Kunstverein freut sich gemeinsam mit allen Beteiligten wortgewandt in die Weihnachtszeit zu starten.