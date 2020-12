Kuriose Beleuchtung in Poppendorf

Wie ein großer Pferdekopf sieht die Beleuchtung am Weihnachtsbaum in Poppendorf aus.

Nein, den Pferdekopf hängen die Poppendorfer nicht raus. Es ist, wie der Dorfbewohner Wolfram Oertel unserer Redaktion via Facebook geschrieben hat, eher ein Zufall, dass die Beleuchtung am großen Weihnachtsbaum im Dorf in diesem Jahr wie ein Pferdekopf erscheint.

Das ungewöhnliche Muster an dem etwa 15 Meter großen Nadelbaum direkt an der Ortsdurchfahrt von Poppendorf, einer Ortschaft in der Einheitsgemeinde Schkölen, lässt sich am besten von der gegenüberliegenden Straßenseite aus neben dem Containerstellplatz bestaunen.