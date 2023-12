Ladendieb bedroht Mitarbeiter in Eisenberg mit Messer

Eisenberg. Über eine Videokamera beobachtete eine Ladendetektiv einen Mann, der Alkohol stehlen wollte. Erst auf den zweiten Blick, erkannte er ihn wieder.

Ein 53-Jähriger betrat am Montagnachmittag einen Supermarkt am Schützenplatz in Eisenberg. Als er eine Flasche Alkohol in seinen Rucksack einsteckte, beobachtete ihn ein Ladendetektiv über eine Videokamera.

Laut Polizeiinformationen, wollte der Detektiv den 53-Jährigen ansprechen, zog sich allerdings zurück, weil er den Mann von einem früheren Vorfall wiedererkannte. Daraufhin griff der Mann nach einem Messer mit einer Klinge von 19 Zentimetern Länge, welche im Markt auslegt war.

Zurück im Büro, sah der Detektiv über die Videokamera, wie ihn der Mann mittels Handzeichen bedrohte. Im Anschluss verließ der 53-Jährige den Supermarkt mit dem Messer, ließ allerdings den Rücksack zurück.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich 53-Jährige mit erhobenen Händen im Eingangsbereich des Geschäfts. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 1,27 Promille zutage. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Menge Drogen.

