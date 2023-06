Lagerfeuer und Partystimmung im Bad Klosterlausnitzer Kurpark

Bürgermeisterin Gabriele Klotz, Mathias Theil (Gemeindearbeiter), Nicole Sabetta und Christian Stegmann, Filialleiter der Sparkasse in Hermsdorf (von links) bereiten gemeinsam mit vielen anderen den 13. Lausnitzer Musiksommer im Kurpark vor.

Bad Klosterlausnitz. Lausnitzer Musiksommer präsentiert am Wochenende Bands aus Görlitz und Leipzig.

Zum 13. Mal laden Kur- und Gesundheitszentrum (KGZ) und Gemeindeverwaltung Bad Klosterlausnitz zum Lausnitzer Musiksommer ein. Eröffnet wird die Veranstaltung im Kurpark am Freitagabend um 20 Uhr durch Nicole Sabetta, Leiterin des KGZ. Der Abend soll dann ganz im Zeichen der „Lagerfeuermusik“ stehen, den die Görlitzer Band „Colour the sky“ musikalisch begleiten wird. Zu 60er- und 70er Jahre Songs soll ein entspannter Abend zwischen Feuerschalen verbracht werden, bevor es am Samstag bunt und aktiv wird. Tagsüber findet erstmalig im Rahmen des Musiksommers der Tag der Vereine statt, den die Bad Klosterlausnitzer Vereine bisher immer im September feierten. Abends spielt dann auf der Parkbühne ab 20 Uhr die Partyband „the royal jam“ aus Leipzig auf.

Dieses Mal seien bewusst neue Bands nach Bad Klosterlausnitz eingeladen worden, berichtet Nicole Sabetta, um dem Publikum Abwechslung zu bieten. Dabei sei es derzeit gar nicht so leicht, passende Musikerinnen und Musiker zu finden, da sich viele kleinere Kombos wegen der Pandemie aufgelöst haben und andere wiederum die Preise anziehen mussten.

Familientag mit Kloßessen und Kutschfahrt

Der Sonntag steht dann wiederum ganz im Zeichen eines Familientages, wie Bürgermeisterin Gabriele Klotz (CDU) betont. Beginnend um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit den Jenaer „Dixilanders“ und dem traditionellen Kloßessen um 12 Uhr. „Die Küche bleibt kalt, man zieht sich schick an und kommt in den Kurpark zum Mittagessen“, fasst Klotz das Motto des Tages zusammen. Außerdem werden Ponykutschfahrten durch den Park angeboten. Ab 15 Uhr spielt das Schalmeienorchester aus Lindau/Rudelsdorf zum Nachmittagsausklang. „So haben wir eine runde Mischung, die hoffentlich alle anspricht“, kommentiert Nicole Sabetta das Programm. Als Sponsoren treten wieder die Sparkasse und die Brauerei Radeberger ein, die beide unter anderem am Samstag mit Preisen zu Verlosung unterstützen. Bei freiem Eintritt wird der Musiksommer egal bei welchem Wetter im Kurpark stattfinden, erklärt Nicole Sabetta. Für den Regenfall habe man mit einem Zelt und ausreichend Schirmen vorgesorgt.