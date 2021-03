Land fördert Digitalisierung der Bürgeler Verwaltung

Verwaltungsabläufe in Bürgel sollen digitalisiert werden. (Symbolbild)

Bürgel. Die Stadt Bürgel hat in dieser Woche in ihren Bestrebungen zur Modernisierung der Verwaltung einen Erfolg zu vermelden. Für die Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems - gemeinhin auch als "E-Akte" bezeichnet - erhält die Stadt eine Förderung im Umfang von 28.205,25 Euro vom Thüringer Finanzministerium. Der Zuwendungsbescheid sei am Donnerstag eingetroffen, meldet Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU).