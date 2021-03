Land unter

Meist verstehen wir Dinge am ehesten, wenn wir sie mit eigenen Erfahrungen verknüpfen können. Was so ein Hochwasser etwa bedeuten kann, habe ich ganz besonders 2002 an der Elbe erlebt. Noch als Schüler schleppte ich gemeinsam mit vielen anderen Helfern gefühlt tagelang Sandsäcke. Mal mussten Ortsteile irgendwann aufgegeben werden, andernorts gelang es tatsächlich, einen Straßendamm mittels kilometerlangem Sandsackaufbau in ein Bollwerk gegen die Wassermassen zu verwandeln. Eine surreale Zeit, die vielen Leid brachte beim Anblick ihrer abgesoffenen Grundstücke und Häuser.

Dennoch weiß ich seither, dass wir die Natur nur begrenzt in ihre Schranken weisen können. Wenn das Wasser einmal kommt, dann kommt es – und dringt eben vor allem da ein, wo sich bereits früher natürliche Überflutungsräume befunden haben.

Wenn inzwischen dort Wohngebiete oder andere Bebauungen entstanden sind, weil niemand mehr die Gefahr einer Überflutung auf dem Schirm hatte oder haben wollte, dann haben die Betroffenen den Salat.

Ich persönlich hege keine Zweifel daran, dass wirksamer Hochwasserschutz bedeutet, den Fließgewässern ihren Raum zu lassen, inklusive zumindest naturähnlichem Verlauf. Landschaftlich und ökologisch kann sich das auch positiv auswirken.