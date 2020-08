Landmarkt und Heimatshoppen in Eisenberg abgesagt

Während in anderen Städten Ostthüringens für dieses Jahr ein Heimat-Shoppen von der IHK Ostthüringen angekündigt wurde, wird es das in diesem Jahr in Eisenberg nicht geben. Das hat Christine Daum von der Eisenberger Innenstadtinitiative auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.