Landrat lädt zur traditionellen Herbstwanderung im Saale-Holzland

Eisenberg. Am 16. September geht es von Hainspitz nach Serba und zurück. Zuzüglich der Frühjahrsexkursionen ist dies schon die 31. Tour im Saale-Holzland

Landrat Andreas Heller (CDU) lädt wieder zum Wandern ein. Die Herbstwanderung wird in diesem Jahr für Samstag, den 16. September, geplant. Start und Ziel ist in Hainspitz. Wie das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis informierte, fand dazu kürzlich ein Vorgespräch mit Bürgermeister Jörg Lehmann statt, bei dem die Wanderroute, Versorgungspunkte und andere Details besprochen wurden.

Start- und Zielort ist Gemeinde Hainspitz

Die Tour soll in Hainspitz am Parkplatz am See starten, zum Dorfplatz und zum Park führen, dann über Feld- und Waldwege oberhalb von Klengel zum Sportplatz am Schwemmberg und von dort aus nach Serba. Dort soll es einen Mittagsimbiss geben, Kaffee und Kuchen dann am Nachmittag in Hainspitz am ehemaligen Freibad.

„Hainspitz war noch nie Start- und Zielort unserer Wanderungen, hat aber viel historisch Interessantes und auch modernes Sehenswertes zu bieten“, so Landrat Andreas Heller. „Deshalb freue ich mich, dass wir im Herbst in Hainspitz zu Gast sein werden.“

Wanderfreunde aus dem Kreis, Jena und Umgebung willkommen

Dass die Tour auch durch Serba führt, ist kein Zufall: Ausgerechnet die 20. Wanderung im Jahr 2016, bei der Serba schon einmal Start- und Zielort war, war so verregnet, dass die Wanderfreunde kaum etwas vom Ort sahen. Daher lädt der Landrat nun in seinem letzten Amtsjahr – in Abstimmung mit dem Serbaer Bürgermeister Heinz Hebenstreit – noch einmal in seinen Heimatort ein. „Wir waren bisher 30-mal gemeinsam wandern, haben dabei viele interessante Ecken unseres schönen Landkreises kennengelernt und von ortskundigen Heimatfreunden Interessantes über die Geschichte, die Menschen und die Sehenswürdigkeiten der Region erfahren“, blickt der Landrat dankbar zurück und lädt zur nunmehr 31. Tour wieder Wanderfreunde aus dem Saale-Holzland-Kreis, aus Jena und Umgebung herzlich ein.

Nähere Informationen gibt es kurz vor der Wanderung auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de unter der Rubrik „Aktuelles und Presse“.