Landrat: „Schulen und Kitas so lange wie möglich offen“

Eisenberg. Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen und Inzidenzwerte im Saale-Holzland-Kreis verfolgt Landrat Andreas Heller (CDU) in Abstimmung mit dem Covid-19-Koordinierungsstab das Ziel, die Schulen und Kindergärten im Landkreis nach Möglichkeit weiter offen zu halten, teilt das Landratsamt am Freitag mit.

Für die staatlichen Schulen ist der Landkreis als Schulträger direkt zuständig, die Kindergärten liegen in der Verantwortung der Kommunen und der von ihnen beauftragten freien Träger. „Wenn in einer Einrichtung Infektionsfälle bekannt werden, ergreift das Gesundheitsamt die nötigen Maßnahmen, die von Quarantäneanordnungen über Teilschließungen bis zu zeitlichen Schließungen reichen können“, erklärt der Landrat. „Was wir nicht möchten, ist, dass im gesamten Landkreis die Schulen wieder komplett geschlossen werden müssen – mit allen negativen Folgen für die Schüler und ihre Familien.“

Laut den in Thüringen geltenden Regelungen hätten die Kreise einen größeren Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum und könnten flexibler als zuvor auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagieren. Ab einem Inzidenzwert von 150 in einem Landkreis gilt zwar eine Empfehlung zu kreisweiten Schulschließungen. Es seien aber auch alternative Maßnahmen möglich, die in Absprache mit den zuständigen Ministerien eingesetzt werden könnten. „Wir müssen hier abwägen zwischen dem Infektionsrisiko und den Folgen, die durch erneute Schulschließungen entstehen, also den inzwischen mit Sorge beobachteten gesundheitlichen und sozialen Folgen für die Kinder und Jugendlichen“, so der Landrat. „Wir hoffen daher, dass es uns gelingt, die Schule und Kitas bis zum Beginn der Osterferien am 27. März und auch nach den Ferien so lange wie möglich offen zu halten“, so der Landrat. Er verwies nach einem Vorstoß der Linken im Saale-Holzland-Kreis, die das „Böblinger Modell“ für die Region ins Gespräche gebracht hatten, darauf, dass es inzwischen an zahlreichen Orten möglich sei, Corona-Schnelltests durchzuführen. So werde es kommende Woche neben den beiden Testzentren in Eisenberg und Stadtroda erste Termine in Crossen und Kahla geben. Zusätzlich führten auch zahlreiche Hausarztpraxen die kostenlosen Bürgertestungen durch.

Der Landkreis hatte darum gebeten, dieses Angebot zu melden, damit die Kontaktdaten auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de veröffentlicht werden können. Bisher haben dies zehn Arztpraxen getan. Parallel ist das Gesundheitsamt in Gesprächen mit mehreren Apotheken, um die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, dass auch dort Tests durchgeführt werden können. „Wir haben hier zügig gehandelt und sind gemeinsam mit dem DRK und weiteren Beteiligten schnell zu praktikablen Lösungen gekommen“, so Heller. Fachwissen sollte im Vordergrund stehen, nicht politische Profilierung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 155,5, innerhalb von 24 Stunden gab es 28 neue Corona-Fälle. In bereits betroffenen Grundschulen sind weitere positive Fälle bekannt geworden. red