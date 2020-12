Landratsamt Saale-Holzland zwischen den Jahren geöffnet

Von Frank Kalla

Eisenberg. Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises wird in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nicht schließen. Die Ämter und Dienststellen sind vom 28. bis 30. Dezember besetzt – wenn auch mit urlaubs- und coronabedingt geringerer Mitarbeiterzahl.

Es wird daran erinnert, dass Besuche in der Kreisverwaltung derzeit nur nach Terminvereinbarung möglich sind. Die Bürger werden gebeten, für ihre Anliegen Telefon 036691/701 15, E-Mail (poststelle@lrashk.thueringen.de) oder Fax 036691/707 18 zu nutzen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Saale-Holzland-Kreis liegt über 300. Frank Pucklitsch vom Koordinierungsstab des Saale-Holzland-Kreises in Eisenberg sagte, die Lage im Kreis sei diffus. Sämtliche Lebensbereiche seien mehr oder weniger ausgeprägt von Corona betroffen, man könne nicht von einem oder mehreren Hotspots sprechen. Im Koordinierungsstab habe man sich darüber beraten, ob man in einigen Bereichen zusätzliche Einschränkungen verordnen sollte, man habe aber entschieden, dass dies nicht zielführend sei.

Im Gesundheitsamt sind auch an den Feiertagen jeweils mehrere Mitarbeiter im Dienst, um die dringendsten Aufgaben der Pandemiebekämpfung zu bewältigen. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich Kontaktpersonen von Corona-Infizierten unverzüglich selbst beim Gesundheitsamt melden und in häusliche Quarantäne begeben müssen. Dies ist in der geltenden Thüringer Corona-Grundverordnung geregelt.

Die selbstständige Meldung ist besonders wichtig, weil es aufgrund der anhaltend hohen täglichen Fallzahlen für die Mitarbeiter des Amtes nicht mehr möglich ist, alle Kontaktpersonen tagesaktuell anzurufen. Für die schriftliche Meldung kann das Formular auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de -- Corona-Pandemie -- Für Kontaktpersonen genutzt werden. Hier stehen auch Verhaltenshinweise und nähere Informationen, unter anderen dazu, wer als Kontaktperson gilt.

Landrat Andreas Heller (CDU) appellierte an die Bevölkerung, insbesondere aber auch an die Bürgermeister vor Ort, für ältere Menschen, die sich in Quarantäne befinden, Nachbarschaftshilfen zu organisieren. Wo dies nicht der Fall sei, gebe es zentrale Hilfsangebote unter anderem vom DRK-Kreisverband. Diese Angebote seien ebenfalls auf der Homepage des Saale-Holzland-Kreises zu finden.