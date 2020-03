Landwirte im Heideland bauen vor

„Personell sind wir von der Corona-Pandemie zum Glück noch nicht betroffen“, sagt Alexander Mark, der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Königshofen. Und die Kinder, die jetzt nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen können, werden von den Mitarbeitern im Schichtsystem betreut, so das bislang niemand ausfällt. Zum Glück gelte die Landwirtschaft als strukturnotwendig. Somit könnten die Kinder in der nächsten Woche in die Notbetreuung im Kindergarten Königshofen gehen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das ist gut geregelt. Es sind alle da und wohlauf“, sagt auch die für die Vermarktung zuständige Abteilungsleiterin Alexandra Findeis-Ferchau. Deshalb könnten die fünf Fleischerei-Filialen der Genossenschaft in Eisenberg, Crossen, Lindau und Osterfeld vorerst weiterhin geöffnet bleiben. Die Filiale am Eisenberger Markt hat allerdings seit dieser Woche nur noch bis 14 Uhr geöffnet. Das soll zunächst auch so bleiben. „Wir wollen unsere Personalressourcen schonen, denn es werden wahrscheinlich noch harte Zeiten auf uns zukommen“, sagt die Vermarktungschefin.

Strenge Hygieneregeln auch für die Fleischerei-Kundschaft

Für den Verkauf der Wurst- und Fleischwaren gelten ab sofort harte Hygieneverordnungen, damit sich der Corona-Virus beim Einkauf nicht ausbreiten kann. Entsprechende Tafeln weisen die Kunden auf Abstands- und Verhaltensregeln im und vor dem Geschäft hin. Auch das Zahlen mit EC-Karte ist erwünscht, damit die Verkäuferinnen nicht mit Geld als möglichem Virus-Überträger in Berührung kommen. „Unsere 21 Verkäuferinnen sind auch alle noch einmal unterwiesen worden“, sagt die Vermarktungschefin.

Weiterhin geöffnet sind die Automaten für frische Milch, abgepackte Wurst- und Fleischwaren am Betriebsgelände in Königshofen. Geöffnet sind sie nach nächtlichen Einbrüchen allerdings nur noch von 5 bis 22 Uhr, solange Mitarbeiter auf dem Hof sind.

Ausreichend Getreide, Milch und Fleisch

Auch in der Tier- und Pflanzenproduktion ist die Agrargenossenschaft auf die dramatische Zeit eingestellt. Für die Lebensmittelproduktion bauen die Landwirte in Königshofen Weizen und Roggen an. „3000 Tonnen im Jahr. Das reicht, um das Heideland und ganz Eisenberg mit Mehl zu versorgen“, will der Genossenschaftschef den Bürgern etwaige Ängste nehmen. Für Speiseöl und Biodiesel wird Raps angebaut. Und es gedeihen auf den Feldern im Heideland Zuckerrüben, die in der Zuckerfabrik in Zeitz verarbeitet werden. Auf den restlichen Flächen werden Futterpflanzen fürs Vieh angebaut. „Für Kartoffeln, Obst und Gemüse taugen unsere Böden leider nicht“, sagt Alexander Mark.

Milch soll es weiterhin genügend geben. Die 370 Milchkühe liefern täglich 11.000 Liter Milch: „Auch diese Menge würde für die Menschen im Heideland und in Eisenberg genügen.“ Geliefert wird die Milch in den Milchhof Erfurt, wo sie zu Käse und Joghurt weiterverarbeitet wird.

Agrargenossenschaft Königshofen hält wieder einen Teil ihrer Schweine auf Stroh Foto: Agrar eG Königshofen

Auch an Wurst und Fleisch sollte es nicht mangeln in der nächsten Zeit. 300 Mastschweine und ebenso viele Mastbullen sind in Königshofen im Stall. Zum Problem könnte die Schlachtung werden. „Wir lassen in Bayern schlachten, damit wir das Fleisch unserer Tiere zur Weiterverarbeitung zurückbekommen“, erläutert der Genossenschaftsvorsitzende. Ob die Transporte nach Bayern und zurück möglich sein werden, wenn wegen der Pandemie drastische Maßnahmen greifen sollten, ist offen.

Im Notfall werden Wohncontainerauf den Hof gestellt

Für den Schutz der Mitarbeiter gegen eine Virusinfektion wird in der Produktion gesorgt mit Schichtbetrieb. Sollten dennoch die Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt werden müssen, schwebt dem Genossenschaftschef eine betriebliche Quarantäne vor. „Dann stellen wir Wohncontainer aufs Betriebsgelände, damit das Personal da ist. Denn die Kühe müssen jeden Tag gemolken werden. Und die Tiere brauchen täglich Futter.“