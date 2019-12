Abgerockt Laut, kreativ und gut besucht: Why-Nachts-Rock in Eisenberg

Wie jedes Jahr um diese Zeit trafen sich die Bands der Kreismusikschule auf der Bühne des Jugendzentrums Wasserturm in Eisenberg, um dort das Jahresende musikalisch zu feiern. Doch dieses Mal war etwas anders: die jungen Musikerinnen und Musiker spielten nicht am Stück, die Auftritte waren bunt gemixt und wechselten meist schon nach einem Titel die Interpreten. Das brachte viel mehr Dynamik in das Geschehen und Cathleen Gliemann, Leiterin der Rockabteilung der Kreismusikschule, war mit der Veranstaltung sehr zufrieden.

Überhaupt schien in diesem Jahr alles noch ein bisschen besser als sonst: Der Wasserturm war wieder sehr gut besucht, die mitgebrachten Speisen der Eltern waren gefühlt noch üppiger und vielseitiger als im Vorjahr, der Sound war manchmal vielleicht ein wenig zu laut, aber alle genossen die kreative und schöne weihnachtliche Atmosphäre. Natürlich waren wieder eine Menge Musikerinnen und Musiker an Bord, dieses Mal wohl mit dem bisher größten Altersunterschied. Denn die ältesten Künstler waren Anfang Vierzig, die jüngsten erst acht Jahre alt.

Musik kennt kein Alter

Die „Erwachsenen-Band“ aus Tröbnitz hatte sich zwar noch keinen Namen gegeben, konnte aber mit Metal-Klassikern wie „Breaking The Law“ und einem professionellen Sound beim Publikum punkten. Dann stellten sich die jungen Solisten Sandro, Fynn, Max, Eva und Felix jeweils mit kurzen Instrumentalstücken vor. Und natürlich waren die schon aus anderen Auftritten bekannten Bands wie „Rock Luncher“, „Rest in Pieces“ und „R-Kids“ auch dabei. Die jüngste Band nannte sich „Fool Rocker“ und hatte zu ihrem ersten Auftritt schon den eigenen Text „Bald nun ist Weihnacht“ zur Musik von Queens „We Will Rock You“ darzubieten. Mit dem alljährlichen Gruppenfoto aller Beteiligten endete schließlich der Nachmittag.

Rundum war das Konzert wieder eine gelungene Veranstaltung, deren tolle Beiträge die zahlreichen Gäste durchweg mit viel Applaus quittierten, was auch den pädagogischen Leiter des Jugendzentrums und Mitarbeiter des Trägervereins Bildungswerk Blitz, Detlef Poller, freut. Kooperationsveranstaltungen wie diese förderten den Vernetzungsgedanken, den das Jugendzentrum Wasserturm als Mittelpunkt im sogenannten Jugendkompetenzzentrum (JuKom) anstrebt.

Cathleen Gliehmann kündigte die nächste Veranstaltung im Wasserturm für das Frühjahr 2020 an.