Lautstarker Protest vor dem Kreistag in Eisenberg

Sitzungsleiterin Sylvia Voigt verkündet die Botschaft mit geschäftsmäßigem Ton. „Keine Bürgeranfragen“ im Kreistag. Dietmar Schmidt und Martin Klemm sind darüber enttäuscht, aber nicht überrascht. Sie hatten tatsächlich eine Anfrage gestellt, doch für die sieht die Kreisverwaltung den Kreistag offenbar nicht zuständig. Dabei hatten die beiden gut sichtbar und noch besser hörbar vor der Kreistagssitzung auf dem Parkplatz vor dem Schloss in Eisenberg fast eine Stunde lang Lieder über Korruption, Amtsmissbrauch und mehr gesungen.

Im Kern geht es den beiden um einen vermeintlich nicht sauber abgelaufenen Verkauf einer Immobilie in Bad Klosterlausnitz. Daher auch der Gesang „Das Leben ist grausam und schrecklich gemein, das Leben ist grausam und Gabi ein Schwein“, der vielen noch aus den frühen 1990er-Jahren von den Prinzen geläufig sein dürfte. Gabi – gemeint ist bei ihnen die Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Klosterlausnitz. Wie sich die Kommunalaufsicht dazu verhält, wird nun nicht Sache des Kreistags.

Bis zum Eisenberger Rathaus zu hören

„Wir wollen weiter ein Stachel im Fleisch der Politik sein“, sagt Martin Klemm nach der Bürgerfragestunde. Die Verantwortlichen mauerten so weit ihnen möglich sei. Und in der Tat huschen die meisten Abgeordneten vor Beginn der Kreistagssitzung mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Musikern vorbei, deren Gesang man vor dem Landratsamt markerschütternd laut hören kann. Sogar vor dem Eisenberger Rathaus ein paar Straßenecken weiter sind die Gesänge noch zu hören. Aus den Reihen der Ankömmlinge bringt es nur einer der AfD-Abgeordneten übers Herz, den Lautsprechern näher zu kommen und alles Gute zu wünschen, die Grünen-Abgeordnete Astrid Matthey begrüßt die mit Strohhüten bekleideten Männer später im Kaisersaal freundlich.

Man sei ob der Mauer-Taktik der Politik nicht überrascht, sagt Klemm. Man werde weiter auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes Protokolle sichten. Es könne nicht sein, dass Dietmar Schmidt ein Gebäude abreißen müsse, weil es eine illegale Zersiedlung darstelle, wenn an gleicher Stelle ein Baugebiet in Planung sei. Die beiden „Strohmänner“, wie es auf ihren Schürzen steht, wollen weiter kämpfen. Mit allen legalen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen.