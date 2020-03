Aufgereihte Müllsäcke am Straßenrand. Die Müllsäcke aus Quarantäne-Haushalten sind aufgrund einer möglichen Infektionsgefahr in verschließbaren Müllbehältern zu lagern.

Leben in Quarantäne: Wie wird der Müll entsorgt?

Auch wenn sich die Zahl der am Corona-Virus Covid-19 nachweislich Infizierten im Saale-Holzland noch in Grenzen hält: Hunderte Kontaktpersonen sind in den vergangenen Tagen unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Für die infizierten Menschen in häuslicher Quarantäne und auch für die, die vorsorglich als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt sind, steht die Frage: Wie kann der Müll ordnungsgemäß entsorgt werden – ohne dass das Virus weiterverbreitet wird?

Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog Der Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzlandes verweist dazu auf eine Information des Thüringer Gesundheitsministeriums, die an alle Einrichtungen des Gesundheitsschutzes weiter geleitet wurde. Darin wird auf die Konsequenzen für die Abfallwirtschaft verwiesen, die sich aus der vorsorglichen häuslichen Quarantäne ergeben. Die Entsorgung von Abfällen aus Quarantäne-Haushalten mit Erkrankten oder mit Verdachtsfällen kann zurzeit gemeinsam mit dem Restmüll erfolgen. Dazu sind allerdings einige Regeln seitens der betroffenen Haushalte einzuhalten, sagt der Dienstleistungsbetrieb. In solchen Fällen sollen die Abfälle bitte: •nicht lose in die Sammelgefäße, sondern bereits im Haushalt in stabile Müllsäcke/ Plastiktüten (Plastiktüte im Mülleimer) gegeben werden. •Spitze und scharfe Gegenstände sollen zusätzlich in bruch- und durchstichsichere Einwegbehältnisse verpackt werden. •Abfälle mit geringen Mengen Flüssigkeit sollen neben saugfähige Abfälle gelegt werden. •Die einzelnen Abfallfraktionen sollen nicht getrennt, sondern gemeinsam (auch Papier und Bioabfälle) mit dem Restmüll entsorgt werden. •Vor dem Einwerfen in die Restmülltonne sollen die Müllsäcke luftdicht verschlossen, also entweder verknotet oder zugebunden werden und •es sollen keine Säcke frei zugänglich neben Abfalltonnen oder Container gestellt werden, um Gefahren für Dritte auszuschließen. „Bei Einhalten dieser Verhaltensregeln ist durch die Entsorgung der Abfälle in einer Restmülltonne und die anschließende direkte thermische Behandlung des Restmülls in den Müllverbrennungsanlagen eine sichere Zerstörung gewährleistet“, erklärt Werkleiter Ingo Kunze.