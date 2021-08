Lebendiges Kinderfest in Gröben

Am Samstag fand im Rahmen des Sommerfestes in Gröben ein Kindernachmittag mit Spielen, Kinderschminken und Ponyreiten statt.

Schlöben-Gröben. Realia Gröben lockte 300 Gäste an

Am Samstag fand im Rahmen des Sommerfestes in Gröben ein Kindernachmittag mit Spielen, Schminken und Ponyreiten statt. Der Verein Realia Gröben blickt zufrieden auf die Abendveranstaltung tags zuvor, als den Vollmershainer Schalmeien mehr als 300 Gäste lauschten. Der Vereinsvorsitzende Andreas Ebing trug die Heimatliebe am Samstag gar ins Gesicht geschrieben und betonte, dass das Sommerfest in dieser Größenordnung nur dank des Engagements vieler fleißiger Helfer umgesetzt werden konnte. Man wolle damit stets allen Generationen etwas bieten.