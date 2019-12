Lebenswerke von Künstlern aus dem Saale-Holzland-Kreis geehrt

Zwei Lebenswerke sind gestern zur Kreistagsitzung mit dem Kultur- und Kunstpreis 2019 des Saale-Holzland-Kreises gewürdigt worden.

Einen der beiden Preise hat Landrat Andreas Heller (CDU) dem Eisenberger Töpferehepaar Schliebner überreicht. Brigitte und Peter Schliebner sind seit vielen Jahren das bekannteste Keramik-Paar in der Kreisstadt Eisenberg. Beide studierten an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein. Die gebürtige Brigitte Hoefs aus Eisenberg lernte zuvor unter Walter Gebauer in Bürgel. Nach kurzer Zeit als Formgestalterin in Berlin gründete sie 1974 in Eisenberg eine eigene Keramikwerkstatt. Peter Schliebner war ursprünglich Funkmechaniker im Atomkraftwerk Rheinsberg. Von 1974 an arbeitete er als Stadtarchitekt in Gera. Später stieg er als Freiberufler in die Töpferei seiner Ehefrau ein. Seit 1979 war er Mitglied im Verband Bildender Künstler Thüringen und als freischaffender Künstler tätig. Schliebners Werke sind geprägt vom Credo der „Burg“, das der Bauhaus-Idee folgt: eine ästhetische Einheit von Form und Funktion, klassische Formen, veredelt durch phantasievolle Oberflächengestaltung. Die Arbeiten von Brigitte und Peter Schlieber wurden auf vielen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in Berlin und Ahrenshoop, im Rokokoschloss Dornburg, auch in Mannheim und Frankreich. Der zweite Kunstpreis ist gestern an Ulrich Last vergeben worden. 35 Jahre lang ist er Vereinsvorstand der Chorgemeinschaft Hainspitz gewesen. Seitdem ist er Ideengeber, Organisator und unermüdlicher Förderer der Chorgemeinschaft. Er hat zahllose Auftritte in und außerhalb der Region organisiert, etwa die Feiern zu 150 Jahre und 170 Jahre Chorgesang Hainspitz, Auftritte in Bonn und im Thüringer Landtag. Dazu kommen jährlich etwa 15 Konzerte in der Region. Die Chorgemeinschaft Hainspitz hat sich dank seines Einsatzes zu einem der besten Chöre in Thüringen entwickelt. Als Sänger ist der dem Chor weiterhin verbunden. Zum Chortreffen am kommenden Montag „muss er natürlich einen ausgeben“, sagten seine Chorfreunde beim Gratulieren.