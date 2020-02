Die Lehrer-Schüler-Band will zum Tag der offenen Tür ein neues Musikprojekt vorstellen.

Bürgel. Zum Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule am 22. Februar wird ein buntes Programm geschnürt

Lehrer und Schüler laden nach Bürgel ein

Schüler und Lehrer der Thüringer Gemeinschaftsschule in Bürgel stellen sich am 22. Februar mit einem Tag der offenen Tür vor. Dazu sind alle Eltern, Großeltern, Verwandte, Ehemalige und alle weiteren Interessierten eingeladen. Einen ganzen Vormittag lang gebe es vielfältige Einblicke, Aktivitäten und Informationen zur Schule. Die Schüler stellen Ergebnisse ihrer praktischen Arbeiten sowie Projekte aus den verschiedenen Fächern vor und führen naturwissenschaftliche Experimente durch. Bei einem Rundgang durch das neue Schulgebäude, das vor gut einem Jahr in Betrieb genommen wurde, können sich die Besucher über die technische Ausstattung informieren.

Neues Musikprojekt der Lehrer-Schüler-Band

Wer Lust hat, kann sich außerdem im Kerzenziehen ausprobieren und am Laptop einen Roboter programmieren. Für die kleineren Gäste werden Sport und Spiele sowie Knobel- und Bastelaufgaben angeboten. Ein Höhepunkt soll laut Ankündigung die Aufführung des neuen Musikprojekts der Lehrer-Schüler-Band um 10.30 Uhr werden. Für das leibliche Wohl wird mit Bratwurst, Getränken, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt sein.

Tag der offenen Tür am Sonnabend, 22. Februar, 9 bis 13 Uhr, Schulstraße 1, Bürgel