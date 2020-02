Pascal Gebauer (15) geht in die 9. Klasse der Gemeinschaftsschule in Bürgel. Er bot zum Tag der offenen Tür einen detaillierten Rundgang durch die Schule an.

Lehrreicher Rundgang durch Bürgels Schule

Draußen brennt der Rost an diesem sonnigen Samstagvormittag, als Pascal Gebauer zur Ordnung ruft und seinen Rundgang beginnt. In einen weißen Kittel gehüllt, schreitet der 15-jährige voran. Ein paar Treppen herauf, so geht es vom lichtdurchfluteten Eingang im neuen Gebäude der Gemeinschaftsschule Bürgel hinauf in den Altbau. „Unterm Dach war hier im Krieg das Keramikmuseum eingelagert“, weiß ein Bürgeler zu berichten.

Ein Dutzend Gäste von insgesamt mehreren hundert sind dem Aufruf des Schülers gefolgt. In den alten Räumen finden sich in den Regalen neben zahlreichen durchaus aktuellen Büchern sogar noch Videokassetten – etwa die Märchenfilmperle „Das kalte Herz“. Gebauer weiß gar nicht, ob die überhaupt noch zur Anwendung kommen. Als er geboren wurde, verkauften sich Filme auf DVD längst besser als die großen Kassetten. Auch die Nachbarschaft in Bürgel interessiert sich Doch darum geht es an diesem Vormittag nicht. Schüler und Lehrer wollen ihre Schule zeigen, wollen Projekte vorstellen und für neue Schüler werben. Dank des neuen Gebäudes geht das recht leicht. Im Chemieraum jedenfalls ist Fachlehrerin Astrid Seifert sehr zufrieden mit der gebotenen Infrastruktur. „Das ist der Traum eines jeden Chemielehrers“, sagt sie. Strom und Gas kommen von der Decke, durch die großen Fenster dringt viel Licht. Nur mit der neuartigen elektronischen Tafel hat sie nach eigener Aussage ihre Schwierigkeiten. „Aber die Schüler können damit schon ganz gut umgehen.“ Auch in den Physikräumen hängen moderne Steckdosen von der Decke. „Und die Akustik ist hier viel besser“, sagt Fachlehrer Gunnar Jäger. Die niedrigeren Decken seien zwar nur ein Detail, im Alltag sei das aber sehr hilfreich. Dass sich auch kleine Experimente in den richtigen Fachräumen machen lassen, bei denen es mit richtiger Handhabung auch mal knallt und zischt – selbstredend. Schulleiter Dirk Hänse ist zufrieden. „Die Lehrerband hat gespielt, die Schülerband auch“, berichtet er. Man habe sich nicht nur für künftige oder ehemalige Schüler öffnen wollen, sondern auch für die interessierte Nachbarschaft. „Mancher konnte 2019 noch nicht kommen.“ Seit einem reichlichen Jahr ist das neue Schulgebäude in Betrieb. Anmeldung für die Schule beginnt bald Ob das Trommeln Wirkung gezeigt hat, dürfte Hänse bald erfahren. Anfang März ist die Anmeldung für die 5. Klasse. Aber er ist zuversichtlich. „Es waren ja viele Leute da.“ Eltern, Lehrer und Schüler hätten viel für den Tag unternommen, Verpflegung und Programm auf die Beine gestellt. Derweil ist Pascal Gebauer auch wieder am Ausgangspunkt angekommen mit seinen Besuchern. Zeit, den weißen Kittel abzulegen.