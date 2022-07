Leipziger Thomanerchor singt in Klosterkirche Thalbürgel

Thalbürgel. Nächster Höhepunkt im Rahmen des 50. Konzertsommers: Knabenstimmen, die Mut, Trost und Kraft spenden können

Am Samstag gibt der Thomanerchor Leipzig unter der Leitung von Thomaskantor Andreas Reize ein festliches Konzert in der Klosterkirche Thalbürgel. Anlass ist der mittlerweile 50. Konzertsommer von Thalbürgel. Auftakt zum Konzert ist um 19 Uhr.

„Schon zu Zeiten der DDR gastierte dieser über 800-jährige Knabenchor in Thalbürgel“, hält Pfarrer Eckard Waschnewski fest. Die romanische Klosterkirche biete ideale akustische Voraussetzungen, um den warmen, hellen Klang der Knabenstimmen wirkungsvoll zur Entfaltung zu bringen. Generationen von Zuhörern seien von den Darbietungen dieses weltberühmten Chores zutiefst erfüllt gewesen. Manche Gäste hätten noch Tage nach der Begegnung mit den Thomanern Worte wie „zauberhaft“ oder „einmalig“ benutzt, um die Erfahrung zu beschreiben. „Sie hätten jetzt wieder Mut geschöpft. Sie wären dermaßen getröstet worden, dass sie jetzt wieder wüssten, weshalb sie sich in ihrem Leben so sehr um Harmonie und Glück in ihrer Familie und in ihrem Umfeld bemühen“, so Waschnewski weiter.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Kompositionen der Gegenwart

Das Konzertprogramm selbst ist einerseits traditionell klassisch mit Chorwerken von Schein (Wie lieblich sind deine Wohnungen), Schütz (Ich bin der rechte Weinstock), Mendelssohn-Bartholdy (Jauchzet dem Herrn alle Welt) und Johann Sebastian Bach (Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225) entwickelt worden, erläutert er. Andererseits ebenbürtig kämen zahlreiche Kompositionen der Gegenwart zur Aufführung wie von Ernani Aguiar /(Psalm 150), Fredrik Sixten (Alleluja), Ola Gjeilo (Northern Lights und Pulchra es amica mea), Józef Swider (Cantus gloriosus), Paul Mealor (Locus iste) und Eric Whitacre (Sleep).

Eintrittskarten sind noch vorhanden und können telefonisch oder per E-Mail: karten@klosterkirche-thalbuergel.de im Ev.-Luth. Pfarramt Bürgel buergel.pfarramt@t-online.de oder telefonisch unter 036692/222 10 sowie an der Abendkasse erwerben werden.