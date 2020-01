Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leiterin verlässt das Tierheim Eisenberg

Für das Tierheim in Eisenberg wird eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter zur Festeinstellung gesucht. Über diese Personalie informierte Doreen Rheinländer. Sie ist im März 2019 auf der Jahreshauptversammlung zur 1. Vorstandsvorsitzenden des Tierschutzvereins Saale-Holzland gewählt worden.

Kathleen Wohlleben, die bisherige Leiterin, scheidet zum 31. Januar 2020 aus. Zu den Gründen wurde nichts bekannt. Für ein Statement war Kathleen Wohlleben nicht zu erreichen.

Ab sofort hat Michelle Wohlfarth die Leitung des Tierheimes kommissarisch übernommen. „Wir werden frühestens im Februar eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger vorstellen“, sagte Rheinländer.

Die Stellenausschreibung ist bereits auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht worden. Laut Rheinländer gibt es Interessenten. Es gab offenbar schon Gespräche mit möglichen Kandidaten. Doreen Rheinländer, die hauptberuflich als Einrichtungsleiterin des Awo Sozialzentrums in Eisenberg und der Awo Seniorenresidenz in Camburg zuständig ist, bezeichnete die Stellenausschreibung als sehr anspruchsvoll. „Der oder die Leiterin muss vor allem im administrativen Bereich arbeiten können. Das verlangt eine Zeitstruktur. Wir verlangen eine übersichtliche Dokumentation der Arbeit im Tierheim. Das ist wichtig für das interne Controlling für uns als Vorstand. Der oder die neue Leiterin muss auch analytische Fähigkeiten mitbringen“, sagte Rheinländer.

Klare Vorstellungen hat die Vorsitzende des Tierschutzvereins, der Träger des Tierheimes ist, auch in der Außendarstellung des Leiters oder der Leiterin. „Das Tierheim ist eine Art Dienstleister. Das muss auch in der täglichen Arbeit aller im Tierheim tätigen Personen deutlich werden. Wir haben mittlerweile die Öffnungszeiten angepasst. Es gibt eine neue Beschilderung. Und, was ganz wichtig ist, der Leiter muss sich für das Tierheim nach außen einsetzen und sich für die Belange des Tierheims starkmachen.“

Nachholbedarf sieht Rheinländer bei der Tiervermittlung. „Die Tiere sind mir in der Vergangenheit einfach zu schnell vermittelt worden. Ich kenne da andere vergleichbare Einrichtungen in Thüringen, da wurden die Person oder die Familien vorher stärker überprüft, ob das Tier auch in die richtigen Hände kommt. Das verlangt am Ende wieder eine gewisse Dokumentation. Das Wohl der Tiere muss für uns das Wichtigste sein.“

Kathleen Wohlleben hatte im November 2011 die Leitung des Tierheims von Christine Holzhey übernommen.