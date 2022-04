Lesung in Stadtroda: Was kostet die Welt? Ich möchte zwei!

Stadtroda. Hommage an Renft in Stadtroda

Mit ihren systemkritischen Ansätzen prägten Klaus Renft und seine Combo zu DDR-Zeiten die Musikszene. Renft starb 2006, doch die Impulse, die er gab, halten die Erinnerung an ihn wach.

Der Thüringer Künstler Andreas Schirneck nimmt den 80. Geburtstag von Klaus Renft zum Anlass, sich mit einer Hommage auf Erinnerungsreise zu begeben. Anhand von selten gezeigten Fotos und einzigartigen Aufzeichnungen aus privater Chronik wird ein Bild des Künstlers gezeichnet. Das Augenmerk liegt dabei natürlich auf Renfts Bedeutung für die Musik in Deutschland. Seine Einladung zu diesem Abend richtet Schirneck nicht nur an Ostrock-Liebhaber. Mit seiner musikalischen Lesung „Was kostet die Welt? Ich möchte zwei! – einer - Hommage an den unbequemen DDR-Rockbarden Klaus Renft zum 80. Geburtstag“ ist Schirneck am Donnerstag, 28. April, in Stadtroda zu Gast – bei freiem Eintritt.

Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, Pestalozzi-Gymnasium Stadtroda, Aula