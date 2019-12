Letzte Kaffeerunde am Dorfladen-Stammtisch

Am Ende des alten Jahres fällt Sabine Fiergolla das Lächeln schwer. Nach über 20 Jahren geben sie und ihr Mann Klaus Fiergolla ihr Landwarenhaus in Hainspitz auf. Im neuen Jahr bleibt die Ladentür zum Dorfkonsum – wie die Hainspitzer sagen – für immer geschlossen. Das war bekannt und der Schließtermin sollte eigentlich schon ein halbes Jahr früher sein. Aber für Hainspitz wie für die Ladenbesitzer geht eine Ära zu Ende.

„Mit 66 ist es nun doch an der Zeit“, sagt Sabine Fiergolla – und ihr Mann sei zudem noch sieben Jahre älter als sie. Eine Nachfolge gibt es nicht. Das wäre schwierig, da der Laden ins private Wohnhaus integriert ist. Und Tochter Manuela Valentin ist Arztpraxis-Helferin und wird in dem Sanitätshandel, in dem sie arbeitet, gebraucht. Für die angestellte Verkäuferin Margit Gaschler heißt nach 15 Jahren das Ende des Konsums nun erst einmal Arbeitslosigkeit. „Aber ich habe gewusst, dass der Laden schließt. Allerdings habe ich noch ein Jahr bis zur Rente.“

Mit dem neuen Jahr bleibt die Ladentür zum Landwarenhaus zu. Foto: Angelika Munteanu

Der Treffpunkt zum Plausch wird fehlen

Für Hainspitz ist das Landwarenhaus nicht irgend ein Laden, der schließt. Es ist der Treffpunkt für viele Dorfbewohner, der nun fehlt. Gerd Dohna sagt mit Bedauern: „Mal sehen, wie es weitergeht.“ Seit fünf, sechs Jahren ist er zwei-, dreimal die Woche von Eisenberg nach Hainspitz gefahren. „Zum Plaudern beim Kaffee im Konsum“, sagt er. Das fällt nun weg.

Auch der Hainspitzer Wolfgang Martin wird sich wie viele andere neu orientieren müssen. „Manchmal bin ich dreimal am Tag zum Einkaufen gekommen, wenn ich etwas vergessen hatte – und auch, um ein paar Spitzen loszulassen“, erzählt der passionierte Jäger älteren Semesters. Auch das fällt nun weg. „Nun muss ich wohl zum Einkaufen nach Eisenberg fahren“, meint er. Das geht nicht dreimal am Tag. „Um nichts zu vergessen, werd’ ich mir einen Einkaufszettel schreiben.“

Mobile Händler als Ersatz für Hainspitz

Vielen, vor allem den älteren Dorfbewohner, wird der Laden fehlen. „Im Ort gibt es ja immer weniger“, sagen die Männer am Kaffee-Stammtisch. Damit die Grundversorgung im Dorf gesichert bleibt, hat Bürgermeister Jörg Lehmann mit der Bäckerei Mächler in Schkölen und mit der Fleischerei in Etzdorf verhandelt. „Damit wenigstens einmal pro Woche ein Bäcker- und ein Fleischerwagen nach Hainspitz kommen.“ Und er will zusehen, dass weiterer mobiler Landhandel und vielleicht ein Fischhändler das Dorf anfahren.

Den Treffpunkt zum Plaudern für die Dorfbewohner werden die mobilen Händler kaum ersetzen. „Leider“, sagt Lehmann. Das Landwarenhaus habe als Kommunikationsort dem Dorf gutgetan. Sogar Neubewohner aus der Slowakei hätten dort Kontakt zu den Einheimischen gefunden. Am Stammtisch wird gemunkelt, dass der einstige Bierpräsent vielleicht wieder öffnen könnte – als Treff fürs Feierabendbier. Denn Plauderrunden an einem Verkaufswagen, vielleicht noch bei Wind und Wetter, stellen sich die Hainspitzer eher ungemütlich vor.

Die letzten Waren gehen an die Tafel für Bedürftige

In den letzten Stunden, ehe der Dorfladen für immer schloss, waren die Ladenregale weitgehend leergekauft. „Was übrig ist, geben wir der Tafel in Eisenberg. so erfüllt es noch einen guten Zweck“, sagt Sabine Fiergolla. Die Maschine, aus der bis zur letzten Stunde duftender Kaffee läuft, die alte Nähmaschine, die als Kaffeetafel gedient hat, wie auch die alten Küchenwaagen und der Hackklotz am Fleischwarenstand bleiben im Laden. „Vielleicht bauen wir um und richten uns darin einen Wintergarten und eine Sommerküche ein“, sagt Sabine Fiergolla. Und falls jemand aus dem Dorf an die Scheibe klopfen sollte, kann dann immer noch ein Kaffee gebrüht werden.