Letzte Kunstausstellung des Jahres lockt ins „Faustus“ nach Stadtroda

Stadtroda Welche Bilder in dem urigen Lokal in Stadtroda noch bis Jahresende präsentiert werden.

In der urigen Kneipe „Faustus“ in Stadtroda werden Kunst und Gastronomie unter einem Dach vereint. Die aktuelle letzte Ausstellung dieses Jahres zeigt insgesamt 23 Werke von Erwin Hofstetter. „Er ist 80 Jahre alt und lebt und arbeitet in Bad Berka“, sagt Galerist, Maler und Bildhauer KL Langmann. Ursprüngliche stamme Hofstetter aus München und sei ein Autodidakt. Veranstalter der Verkaufsausstellung im „Faustus“ ist die von Langmann betriebene Saalgalerie in Tröbnitz. Hofstetter beschäftigt sich im Rahmen der Ausstellung „Vier Jahreszeiten - Landschaften in Öl“ insbesondere mit Stimmungen, lässt Langmann wissen. Noch bis zum 31. Dezember sind die Bilder im „Faustus“ zu sehen. Bereits seit sechs Jahren gibt Langmann, der ursprünglich aus Jena stammt, Künstlern die Möglichkeit, ihre Arbeiten im „Faustus“ zu präsentieren. Alle zwei Monate wechseln die Ausstellungen in der Regel, sagt Langmann. Seit knapp 40 Jahren veranstalte er bereits Ausstellungen, mit den Jahren habe er so etliche Kontakte aufgebaut. Hofstetter hat er jedoch erst in diesem Jahr getroffen. „Wir haben uns im Hofatelier in Niedergrunstedt bei Weimar kennengelernt“, sagt Langmann. Das „Faustus“ öffnet von Montag bis Freitag jeweils ab 17 Uhr seine Türen.