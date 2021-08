Letzte Vorbereitungen für Eisenberger Tiergartenjubiläum

Eisenberg. Bevor die Eisenberger Institution ihren 50. Jahrestag feiert, wünscht sich mancher mehr Parkplätze

Am Wochenende des 28. und 29. August findet das Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des Eisenberger Tiergartens statt. Auf dem Programm stehen am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr neben den Tieren auch eine große Tombola, Glücksrad, Tiertaufen, Schminkstand, Ponytracking sowie der neu gestaltete Spielplatz. Bis dahin liefen noch letzte Vorbereitungen, sagte kürzlich Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter. Hauptsächlich befasse man sich mit der Grasmahd, Pflegeschnitten am Gehölz und es gelte, einige Gehege noch neu zu besanden. „Ich bin zuversichtlich, dass uns das bis zum Fest alles gelingt.“ Angesichts der Beliebtheit des Tiergartens war bei einer Spendenübergabe in der vergangenen Woche von den Spendern der Wunsch nach mehr Parkflächen geäußert worden.