Die Polizei aus Eisenberg sperrt am Abend des 29. September für zweieinhalb Stunden die L3007 zwischen Eisenberg und Kursdorf für die Rekonstruktion der Lichtverhältnisse während es tödlichen Unfalls am 22. April 2019.

Eisenberg. Polizei und Sachverständige der Dekra zu Nachteinsatz auf der Landesstraße 3007 in Eisenberg .

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall am 22. April vorigen Jahres kurz hinter der Stadtausfahrt auf der Landesstraße 3007 in Richtung Kursdorf wird noch immer ermittelt. Damals war ein 31-jähriger Eisenberger, der auf der Fahrbahn gelegen habe, in einer Kurve im Dunkeln überfahren worden.