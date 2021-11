Lieber deutsch als italienisch

Frank Kalla über eine funktionierende Müllabfuhr.

Gemeckert wird immer und gern, auch im Saale-Holzland-Kreis. Kaum haben die Müllmänner in einer Gemeinde die eine oder andere Mülltonne nicht geleert, ist das Geschrei’ groß.

Was viele vergessen: Trotz kleinerer Pannen ist die Müllabfuhr in Deutschland und auch im Saale-Holzland-Kreis hocheffizient, nur in der ersten und zweiten Welle der Corona-Krise zeigte sich, dass Müllberge nur dann entstehen, wenn es an Personal bei den Entsorgungsunternehmen fehlt.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wir sind ein weitgehend müllfreies Land, von den Umweltsauen, die Sperrmüll und anderen Unrat illegal in der Landschaft entsorgen, einmal abgesehen. Dass das so ist, liegt auch am Dualen System und dem Hang der Deutschen, Wertstoffe zu trennen, wo es nur geht.

Zum Glück möchte man sagen. Auch wenn die Müllentsorgung Geld kostet, italienische Verhältnisse wünscht sich wohl keiner hierzulande. Rom und andere große Städte, aber auch Kleinstädte in Italien werden seit einigen Jahren regelmäßig von einer Müllkrise heimgesucht. Tonnenweise stapeln sich in so einer Krise die Müllsäcke in den Straßen, zwischendrin liegt Sperrmüll, Papier und Glas. Die Ursachen liegen zum einem in der unzuverlässigen Müllabfuhr, noch mehr aber darin, dass man in dem Südland kaum Müllverbrennungsanlagen findet und demzufolge die Hausmülldeponien ruckzuck an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen.

Man kann viel meckern, doch bei der Müllentsorgung sollte der Mund besser still bleiben. Preis und Leistung stimmen einfach.

Abfallbetrieb des Saale-Holzlandes stehen Mehrkosten ins Haus