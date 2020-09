KMD Patrick Kabjoll spielt zum Tag der Orgel in der Eisenberger Schlosskirche.

Eisenberg. Konzert in der Eisenberger Schlosskirche. Wegen Corona keine Orgelführung.

Lied-Variationen zum Tag der Orgel in Eisenberg

Zum „Tag der Orgel“ am Sonntag 13. September, erklingt die berühmte Orgel der Eisenberger Schlosskirche. Um 17 Uhr spielt Propsteikantor Kirchenmusikdirektor Patrick Kabjoll aus Weida ein buntes Programm aus Liedvariationen von alt bis neu. Gerahmt von zwei festlichen Bach-Zyklen gibt es Choralvariationen norddeutscher Altmeister und neuere Lieder zu hören. Beethovens „Ode an die Freude“ wird kunstvoll verarbeitet und das beliebte Sommerlied „Geh aus mein Herz“ wird in Mozart’scher Manier heiter und verspielt dargeboten.

Auch der Swingklassiker „Danke für diesen guten Morgen“ ist variiert zu hören. Die reichhaltigen Klangfarben der historischen Orgel von Donat-Trost (1683/1733) kommt so ausgiebig zur Geltung. Die Orgelführungen, die sonst im Rahmen des „Tag des offenen Denkmals“ angeboten wurden, können in diesem Jahr wegen der Abstandsregeln leider nicht stattfinden. Zum Konzert ist für den Eingangsbereich eine Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird herzlich gebeten.