Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke im Saale-Holzland begrüßt FDP-Antrag

„Wir freuen uns, dass die FDP mit einer koordinierten Wirtschaftsförderung eine langjährige Wirtschafts- und Fördermittelkoordination sinnvoll eine Forderung unserer Fraktion aufgreift“ sagt Markus Gleichmann, Fraktionsvorsitzender LINKE/GRÜNE im Kreistag. „Schon im Landratswahlkampf 2012 hat unser damaliger Kandidat Knuth Schurtzmann in seinem Programm unter anderem einen Wirtschaftslotsen und eine gemeinsame Wirtschaftsförderung mit der Stadt Jena gefordert“ so Gleichmann weiter. „Ich erinnere mich an Gespräche mit der Stadt Jena und auch einer Diskussion im Kreistag. Dabei mussten wir aber feststellen, dass es mit den damaligen Mehrheitsfraktionen CDU, Bauern und der FDP keine Möglichkeit einer Umsetzung gab. Ein Argument der Gegner war, dass die Kommunen selbst für Wirtschaftsförderung zuständig sind und der Landkreis da außen vor ist. Uns war das damals schon zu wenig, da ein Landkreis gerade bei solchen Themen Koordinierungsaufgaben haben sollte. Der Vorstoß der FDP Fraktion kommt daher zwar etwas überraschend, aber wir begrüßen ihn“, so Gleichmann weiter.

Bei einer Koordination und Unterstützung dürfe es jedoch nicht nur um Standortfragen und Hilfe im Bürokratiedschungel gehen, sondern auch um die Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln. „Es gibt mittlerweile ein großes Portfolio an Landes-, Bundes- und EU-Fördermitteln für Unternehmungen im wirtschaftlichen, sozialen und ehrenamtlichen Bereich. Die Vermittlung und Unterstützung müsste eine Art ‚Servicebüro‘ auch leisten. Dafür haben wir mit dem Leader-Management schon Strukturen aufgebaut, die wir für eine größere Koordination nutzen können,“ sagt Gleichmann, der auch Europapolitischer Sprecher der Fraktion der Linken im Thüringer Landtag ist.

Zu den Erfolgsaussichten des Antrags der FDP sagt Gleichmann: „Da es sich um einen Antrag handelt ein Konzept zu erarbeiten, sehe ich einer Verabschiedung noch in diesem Kreistag positiv entgegen. Einen Antrag auf Erarbeitung eines Konzeptes in einen Ausschuss zu verweisen, macht wenig Sinn. Allerdings hat es das in der Vergangenheit schon häufig gegeben. Ich erinnere dabei an das am Ende mit großer Mehrheit beschlossene Museumsentwicklungskonzept,“ sagt Gleichmann abschließend.