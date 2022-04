Linke lädt zum 1. Mai nach Hermsdorf ein

Hermsdorf. Feiern und Gespräche vor dem Hermsdorfer Stadthaus

Zur Maifeier auf dem Platz am Stadthaus in Hermsdorf lädt der Kreisverband der Linken im Saale-Holzland am Sonntag, 1. Mai, ein. Nachdem die traditionelle Veranstaltung zum Internationalen Tag der Arbeit in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, freuen sich die Organisatoren nun darauf, dass der 1. Mai wieder gefeiert werden kann. Historisch verquickt ist der Tag der Arbeiterbewegung mit Generalstreiks zur Durchsetzung des Acht-Stunden-Tags, die im Jahr 1886 in den USA und Australien stattfanden.

Im Saale-Holzland verbinden die Linken den politischen Hintergrund mit dem Gedanken des Feierns. So ist neben Markus Gleichmann (MdL), Ralph Lenkert (MdB) und Vertretern der Gewerkschaft IG BCE auch Cat Henschelmann, der mit seiner Violine für Irish-Folk-Feeling sorgen wird, zu Gast. In diesem Jahr fällt der Tag der Arbeit mit dem International Family Equality Day (IFED) zusammen, so dass gleichzeitig auf den Kampf für die Gleichberechtigung von Regenbogenfamilien aufmerksam gemacht wird. Auf Kinder wartet eine Hüpfburg, es darf auf dem Bücherbasar gestöbert werden. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen und der Rost brennt.

Sonntag, 1. Mai, 11-15 Uhr, Hermsdorf, Platz am Stadthaus