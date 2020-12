Wer hätte sich das Szenario schon ausmalen können: ein Weihnachtsfest ohne Gottesdienste, Krippenspiele und Christmetten in den Kirchen. Undenkbar für manche – Realität geworden für uns alle. Die Corona-Pandemie macht einen Shutdown notwendig. Das Fest der Geburt Jesu Christi, der Liebe und Familie muss 2020 anders begangen werden. Vielerorts aber glücklicherweise nicht mit weniger Freude und oft auch nicht in Einsamkeit.

Die Kirchgemeinden in der Region nehmen ihre Pflichten ernst und sind in diesen Zeiten für die Gläubigen da. Viele haben sich Alternativen einfallen lassen zu den traditionellen Festveranstaltungen in den Kirchen. Gottesdienste, Christvespern und Krippenspiele fallen häufig nicht aus – sie gehen 2020 online.

Eine besonders schöne Idee hatte Gemeindepädagogin Almut Elsässer aus Schlöben, die mit einer Vielzahl von Bürgern und Unterstützern umgesetzt wurde: Einzelne Szenen des Lukas-Evangeliums sind von Bürgern aus der Region dargestellt und am Ende zu zwei je etwa 30-minütigen fantasievollen Filmen zusammengesetzt worden. Jeder, der möchte, kommt so an Heilig Abend – aber auch schon davor oder danach – in den Genuss, sich ein etwas anderes Krippenspiel anzusehen. Lokalkolorit inklusive!

Krippenspiele aus dem Saale-Holzland-Kreis weltweit zu sehen